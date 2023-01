Werbung

LG hat auf der CES seine gram-Produktserie um zwei neue Notebooks, namentlich das gram Ultraslim und das gram Style, ergänzt. Kennzeichnend für die Geräte ist eine Fusion aus guter Technik mit einem flachen und ultraleichten Gehäuse. Das gram Ultraslim (Modell 15Z90RT) ist das bisher schlankste gram-Modell und misst mit einer Tiefe von 10,99 mm im geschlossenen Zustand – gerade einmal so viel wie ein Smartphone. Dabei bringt das Gerät nur 998 g auf die Waage.

Ausgestattet ist das gram Ultraslim mit einem 15,6-Zoll-OLED-Display mit FullHD, welches mit einer Anti-Glare-Low-Reflection-Beschichtung (AGLR) versehen ist. Im Inneren arbeiteen ein Raptor-Lake-Prozessor von Intel, sowie eine 1TB NVMe SSD und 16 GB LPDDR5.

Das LG gram Style wird in zwei Größen angeboten werden, einmal mit 14 Zoll (Modell 16Z90RS) und mit 16 Zoll (Modell 14Z90RS).

Diese Notebooks legen einen optischen Fokus auf ihr elegantes, weißes Glasdesign. So soll dies die Optik des Gehäuses je nach Lichteinfall dynamisch verändern. Dieser Design-Fokus setzt sich in dem haptischen Touchpad mit integrierter LED-Hintergrundbeleuchtung, welche auf Berührungen reagiert, fort.

Das Display ist wie beim gram Ultraslim ein OLED mit bereits erwähnter AGLR-Beschichtung und wird mit 400 nit angegeben. Allerdings in den Auflösungen 2.880 x 1.800 Pixeln für die 14 Zoll Variante und 3.200 x 2.000 Pixeln für die mit 16 Zoll. Ebenso unterscheidet sich die Bildwiederholungsrate. Genügen dem gram Ultraslim 60 Hz, so ist das 14 Zoll gram Style Modell schon mit 90 Hz ausgestattet, das 16 Zoll Modell sogar mit 120 Hz.

Die Intel Raptor-Lake-CPU findet sich auch in der gram Style Serie wieder, allerdings mit 2TB NVMe SSD und 32 GB LPDDR5. Die gram Style Geräte verfügen zudem über 2x Thunderbolt 4 und einen USB 3.1 Anschluss. Das gram Ultraslim muss hingegen mit zwei Type C (TBT4, PD) und einem Type C (PD) auskommen.

Neben den erwähnten Geräten umfasst das Line-Up für 2023 noch weitere gram Notebooks mit 14, 16 sowie 17 Zoll. Sie alle bieten die für die Marke typische Kombination aus Leistung und leichtem, kompaktem Design.

Die neue LG gram-Reihe wird weltweit eingeführt und ist voraussichtlich ab Frühjahr 2023 in Deutschland verfügbar.