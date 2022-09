Aldi: Medion-Laptop für Homeoffice-Nutzer im Angebot

Der Lebensmittel-Discounter Aldi hat das Medion Akoya E15412 angekündigt. Das Notebook ist ab dem 29. September 2022 erhältlich und richtet sich in erster Linie an Nutzer im Homeoffice. Bei der CPU setzt der Hersteller auf einen Intel Core i7-1165G7 mit integrierter Intel-Iris-Xe-Grafik. Für die Anzeige ist ein 15,6 Zoll großes Full-HD-Display verantwortlich. An Speicherplatz stehen 512 GB (PCIe-SSD) zur Verfügung. Der Arbeitsspeicher beläuft sich auf 16 GB DDR4-RAM. Außerdem ist eine HD-CAM inklusive Mikrofon mit an Bord. Dies gilt auch für den Privacy Mode Switch, mit dem sich die Kamera und das Mic per Schalter deaktivieren lassen.

Die Akkulaufzeit ist mit bis zu 8 Stunden und das Gesamtgewicht mit 1,78 kg angegeben. Zusätzlich ist die Tastatur des neuen Aldi-Laptops beleuchtet. Beim Thema Betriebssystem kommt Windows 11 in der Home-Version zum Einsatz. Im Lieferumfang ist neben dem Notebook selbst auch ein Xbox Games Pass mit einer Laufzeit von drei Monaten enthalten. Die Herstellergarantie beläuft sich auf drei Jahre.

Der Medion Akoya E15412 ist für 699 Euro sowohl bei Aldi Süd als auch im Onlineshop erhältlich.