Lenovo stellt das erste ThinkPad mit Snapdragon 8cx Gen 3 vor

Im Rahmen des heute gestarteten Mobile World Congress (MWC) in Barcelona kündigte Lenovo sein erstes Notebook mit Snapdragon 8cx Gen3 an, welches in Zusammenarbeit mit Qualcomm und Microsoft entwickelt wurde und das erste ARM-Gerät der ThinkPad-Familie darstellt.

Herzstück bildet der gleichnamige Snapdragon-SoC, welcher in der dritten Generation rund 85 % schneller als sein Vorgänger sein soll und vor allem in Sachen Speicher und Funktechnologie weitere Schritte nach vorne macht. So können nun bis zu 32 GB LPDDR4X-Speicher mit 4.266 MHz verbaut werden, obendrein gibt es optional integriertes 5G mmWave für die Internetverbindung unterwegs.

Das Lenovo ThinkPad X13s setzt auf ein hochwertiges Magnesium-Gehäuse, das gerade einmal auf eine Bauhöhe von 13,4 mm kommt und ein Gesamtgewicht von rund 1,06 kg stemmt. Die Stellfläche des 13-Zöllers beläuft sich auf 298,7 x 206,4 mm. Je nach Konfiguration gibt es ein blickwinkelstabiles IPS-Panel im 16:10-Format mit einer nativen WUXGA-Auflösung von 1.920 x 1.200 Bildpunkten, das maximal eine Helligkeit von 400 Nits erreichen soll und auf Wunsch eine kapazitive Touchoberfläche bietet. Alternativ ist die Eyesafe-Blaulicht-Technik integriert.

Trotz des nur 49,5 Wh starken Akkus soll der Laptop ein echter Dauerläufer sein, was natürlich der sparsamen ARM-Technik zuzuschreiben ist. Lenovo gibt eine Laufzeit von stolzen 28 Stunden an. Technisch gibt es ansonsten noch eine bis zu 1 TB fassende PCIe-SSD, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, eine Chiclet-Tastatur mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Dolby-Audio-Lautsprecher mitsamt drei integrierten Mikrofonen für die Videotelefonie im HomeOffice. Die Hauptkamera löst mit 5 MP auf und kann dank IR-Technik für die Gesichtserkennung eingesetzt werden.

Anschlusstechnisch stehen zwei USB-C-Anschlüsse und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse bereit. Um die Grafikbeschleunigung kümmert sie die im Snapdragon integrierte Adreno-GPU. Damit ist das Lenovo ThinkPad X13s ein echtes Business-Gerät für unterwegs. Als Betriebssystem ist Windows 11 Pro vorinstalliert.

Im Mai soll es zu einem Preis ab 1.399 Euro netto in Deutschland erhältlich sein.