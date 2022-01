Monterey 12.2: Leere MacBook-Akkus über Nacht

Wer sich als MacBook-Besitzer in den letzten Tagen wunderte, warum sein Apple-Notebook über Nacht den gesamten Akku leer gezogen hat, kann nun aufatmen. Zumindest ist die Ursache für den hohen Energieverbrauch im Sleep-Modus gefunden worden. Verantwortlich hierfür soll nach ersten Erkenntnissen ein Fehler beim Bluetooth der MacBooks sein.

Das Notebook kann mit Hilfe eines Bluetooth-Gerätes aus dem Ruhezustand geweckt werden. Das Feature scheint jedoch aktuell viel Energie zu benötigen. Teilweise sprechen User von einem vollgeladenen Akku, der am Morgen plötzlich leer war.

Eine offizielle Stellungnahme von Apple gibt es bislang noch nicht. Somit ist unklar, ob und wann ein entsprechender Patch für das macOS-Betriebssystem Monterey erscheint. Wer aktuell von dem Problem betroffen ist, kann die Bluetooth-Verbindung am Notebook deaktivieren. Anschließend tritt der Fehler nicht mehr auf.

Bereits in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass einige iPhone-13-Bildschirme Probleme haben. Diverse Nutzer der unterschiedlichen Smartphone-Modelle der 13er-Serie beklagen aktuell den "Pink Screen" – eine Form des Bluescreens wenn man so möchte. Weitere Informationen zu diesem Phänomen finden sich hier.

Aber es gibt auch gute Nachrichten für den kalifornischen Hersteller: Wie der neueste Geschäftsbericht des Unternehmens zeigt, setzte Apple während des letzten Quartals, das im Dezember 2021 endete und damit das Weihnachtsgeschäft beinhaltet, 123,945 Milliarden US-Dollar um. Gegenüber den rund 111,439 Milliarden US-Dollar aus dem Vorjahr ist das ein Plus von knapp 11 %. Schätzungen zufolge hätten die Erlöse in normalen Zeiten sogar noch höher ausfallen können. Apple gab an, dass die Chipengpässe den Umsatz um rund sechs Milliarden US-Dollar gedrückt hätten. Der größte Umsatztreiber war dabei das iPhone.

