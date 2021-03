Apple patentiert möglichen Nachfolger der berüchtigten Butterfly-Tastatur

Erst gestern haben wir über die Sammelklage berichtet, die Apple aufgrund seiner kontroversen Butterfly-Tastaturen zu befürchten hat. Diese wurde in verschiedenen MacBooks in den Jahren 2015 bis 2019 verbaut. Der Vorteil der Technologie bestand vor allem in der filigranen Natur, wodurch MacBooks immer schlanker gebaut werden konnten. Allerdings hatte die Sache auch einen unliebsamen Haken: Die Tastaturen waren extrem störungsanfällig. Schon ein kleine Menge Staub genügte, um eine Taste funktionsuntüchtig zu machen.

Trotz diesen Debakels und der hohen Entschädigungszahlungen, die Apple im Falle einer Verurteilung leisten muss, hat der Konzern die ultradünne Tastatur noch immer nicht aufgegeben. Darauf deutet zumindest ein jüngst eingereichtes Patent von Apple hin, welches eine ebenso dünne Tastatur beschreibt, wie es das Butterfly-Keyboard war, diese jedoch nicht dessen Probleme übernehmen soll.

Im Patent wird demnach ein System beschrieben, bei dem Apple die Schalter selbst mit einer gewissen Menge magnetischen Materials versetzen möchte. Eine Spule soll die Schalter dann magnetisieren oder entmagnetisieren, um deren Position zu verändern. Im Gegensatz zur berüchtigten Butterfly-Tastatur setzt Apple bei seiner neuen Entwicklung nicht auf extrem dünne Schalter, stattdessen wird in dem Patent ein Mechanismus zum Ein- und Ausfahren der Tastatur beschrieben.

So sollen die Tasten bei dem Zuklappen des MacBooks "versenkt" werden, während eine Öffnung das "Ausfahren" der Tastatur bewirkt. Somit wäre es Apple theoretisch möglich, dünnere MacBooks zu konstruieren, ohne sich vor den, von der Butterfly-Tastatur bekannten Nebenwirkungen, fürchten zu müssen. Wie bei Patenten üblich, ist jedoch nicht klar, ob dieses Konzept tatsächlich jemals Anwendung in einem realen Produkt findet.