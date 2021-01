Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga: 3:2-Display mit Titandeckel

Lenovo hat selbst bei den Business-orientierten ThinkPads lange am 16:9-Display festgehalten. Die neuen Modelle ThinkPad X1 Carbon Gen 9 and X1 Yoga Gen 6 erhalten jetzt zumindest 16:10-Displays - aber so mancher Nutzer dürfte sich in der Vertikalen trotzdem mehr Platz wünschen. Zur CES wurde nun mit dem ThinkPad X1 Titanium Yoga ein erstes ThinkPad-Modell mit 3:2-Display vorgestellt.

Das 3:2-Format hat gerade durch Microsofts Surface-Produkte einen deutlichen Auftrieb erhalten. Seine Vorteile hat es vor allem beim produktiven Arbeiten. Und gerade dafür sind Lenovos Business-Notebooks aus der ThinkPad-Reihe auch in erster Linie gedacht. Dabei ist das ThinkPad X1 Titanium Yoga gar kein klassisches Notebook-Arbeitstier, sondern mit seinem 360-Grad-Scharnier ein 2-in-1, das auch als Tablet genutzt werden kann. Optisch soll es dank eines Displaydeckels aus Titan einen ganz eigenen Look erhalten. Auch die Bauhöhe von knapp über 11 mm trägt zu einem eleganten Erscheinungsbild bei. Das Gewicht soll bei nur 1,15 kg liegen. Möglich macht das zum einen der Displaydeckel aus Titan, zum anderen aber auch der Einsatz weitere Leichtbau-Materialien wie Carbon und Magnesium.

Lenovo setzt bei den Innereien auf Intels-Evo-vPro-Plattform. Maximal soll sich ein Core i7 vPro konfigurieren lassen. Ihm stehen maximal 16 GB LPDDR4-RAM zur Seite. Die PCIe-SSD kann mit einer Kapazität von maximal 1 TB konfiguriert werden. Das 13,5-Zoll-Display des ThinkPad X1 Titanium Yoga ist Dolby-Vision-zertifiziert und löst mit 2.256 x 1.504 Pixeln auf. Diverse Lenovo-Eingabestifte können in Kombination mit diesem Touch-Display genutzt werden. Die Notebooktastatur kann beleuchtet werden. In das schlanke Notebook-Gehäuse hat Lenovo nur zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse und einen Kopfhöreranschluss integriert. W-LAN wird mit Wi-Fi-6-Unterstützung geboten, 5G gibt es zumindest optional. Der 44,5-Wh-Akku soll bis zu 10,9 Stunden lang durchhalten.

Bestellungen für das ThinkPad X1 Titanium Yoga will Lenovo noch in diesem Monat annehmen. Der Einstiegspreis wird mit 2.149 Euro angegeben.