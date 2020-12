Huawei MateBook D mit Intel Tiger Lake geleakt, Launch vermutlich in den nächsten Tagen

Auf dem chinesischen Social Media-Netzwerk Weibo tauchten jüngst Bilder eines vermeintlichen Huawei MateBook D mit Intel Tiger Lake-U-Prozessor auf. Momentan bietet das Unternehmen sein MateBook D wahlweise mit einem AMD Ryzen- oder Intel Comet Lake-U-Prozessor an. Zumindest auf den Fotos sieht es so aus, als würde es bei der neuen Variante mit Tiger Lake-Prozessor so gut wie keine optischen Unterschiede zu dem momentan erhältlichen MateBook D geben. So bleibt scheinbar sowohl der Fingerabdrucksensor als auch das große Trackpad erhalten. Lediglich ein Sticker auf der rechten, unteren Seite des aufgeklappten Laptops deutet darauf hin, dass im Inneren ein Intel Core i7 der 11. Generation mitsamt integrierter Iris Xe iGPU werkelt.

Dem Leak zufolge soll man beim kommenden Modell auch eine Variante mit einer Nvidia GeForce MX450 zur Auswahl haben. Des weiteren verspricht er ein "spitzenmäßiges" Preis/Leistungs-Verhältnis. Dies dürfte sich bewahrheiten, sollte das neue MateBook D mit zum selben Preis von 649 € wie sein Vorgänger auf den Markt kommen.

Zum Display gibt es momentan noch keine Informationen, das momentane MateBook D setzt auf ein 1.080p-Display, bei einem Bildschirmverhältnis von 16:9 und einer Helligkeit von nur 250 Nits. Den Fotos zufolge dürfte Huawei auch beim kommenden Modell auf ein 16:9-Format setzen, wie hoch die Auflösung oder Helligkeit ist, bleibt abzuwarten. Der Leaker schließt seinen Post mit dem Hinweis, dass der Launch des neuen MateBook D rund um Weihnachten von statten gehen soll.