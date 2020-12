Apple plant scheinbar seine Touch Bar zu erweitern

So wirklich einen Reim auf Apples Touch Bar am MacBook Pro können sich Nutzer in der Regel nicht machen. Zwar ist die OLED-Funktionstastenleiste ein nettes Gimmick, einen wirklichen Mehrwert bringt die Touch Bar bislang allerdings noch nicht. Zudem sorgte in der Vergangenheit ein Hack dafür, dass es möglich war, das Dock in der genannten Leiste abzubilden, jedoch gab es hier noch keine offizielle Umsetzung seitens Apple. Allerdings scheint der kalifornische iPhone-Konzern weiter an seiner Funktionsleiste festzuhalten. Wie sich jetzt einem neuen Patentantrag entnehmen lässt, plant Apple den Umfang der Touch Bar weiter aufzubohren. Hierfür wird im Antrag von neuen Sensoren gesprochen, die Einzug in die Leiste halten sollen.

Dadurch soll es in Zukunft möglich sein, diverse Systemfunktionen über die Touch Bar zu steuern. Zudem scheinen Apps in Zukunft in der Lage zu sein, eine Vielzahl von Funktionen über die Funktionsleiste bereit zu stellen. Somit würde die Leiste einen erheblichen Mehrwert bringen. Gerade im professionellen Einsatz ergibt sich eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten.

Ob in Zukunft auch das Dock zur Verfügung stehen wird, ist bislang ungewiss. Allerdings könnte der neue Funktionsumfang dafür sorgen, dass sich diverse Hotkeys auf die Touch Bar legen lassen und so auch einzelne Programme gestartet werden können.

Apples OLED-Leiste bietet sicherlich Viel an Potenzial, das bislang jedoch kaum ausgeschöpft wurde. Selbst solch offensichtliche Funktionen wie die Verlegung des Docks in die Touch Bar wurde seit der Einführung im Jahr 2016 nicht mal ansatzweise verfolgt. Somit ist es nicht überraschend, dass die meisten Nutzer besagter Leiste eher zwiegespalten gegenüber stehen. Schließlich entsteht durch das Bauteil ein erheblicher Aufpreis bei der Anschaffung eines neuen MacBooks.