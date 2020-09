Das Lenovo ThinkPad X1 Nano wiegt nur 907 g

Das ThinkPad speckt ab. Mit dem neuen ThinkPad X1 Nano schickt Lenovo nach eigenen Angaben das bislang leichteste ThinkPad-Modell an den Start. Gerade einmal 907 g soll der neue 13-Zöller auf die Waage bringen. Das Gehäuse fällt darüber hinaus mit Abmessungen von 292,8 x 207,7 x 13,87 mm angenehm kompakt aus, ohne dabei neue Spitzenwerte zu erreichen. Möglich wird dieser Footprint durch ein Display mit vergleichsweise schmalen Rahmen. Das ThinkPad-typische robuste Auftreten soll ebenfalls nicht zu kurz kommen.

Unter der Haube arbeitet Intels Evo-Plattform, es kommen also Prozessoren der 11. Core-Generation, sowie Intels Xe-Grafik zum Einsatz. Alle Voraussetzungen, die ein Hersteller für die Evo-Zertifizierung erfüllen muss, listen wir hier an dieser Stelle ausführlich auf. Im ThinkPad X1 Nano kommen alle Prozessoren bis hin zur i7-Klasse zum Einsatz. Diese können mit maximal 16 GB an LPDDR4X-RAM und einer 1 TB fassenden SSD kombiniert werden. Das Durchhaltevermögen fernab der Steckdose soll dennoch nicht zu kurz kommen. Dafür sorgt ein 48 Wh fassender Stromspeicher mit dessen Hilfe 17,3 Stunden möglich sein sollen.

Das 13 Zoll große Display wird Lenovo in zwei Ausführungen anbieten. Die Grunddaten gleichen sich dabei, denn es wird jeweils das 16:10-Format mit einer Auflösung von 2.160 x 1.350 Bildpunkten und einer maximalen Helligkeit von 450 cd/m² geboten. Beide Optionen sind darüber nach Dolby Vision zertifiziert, der sRGB-Farbraum soll jeweils vollständig abgedeckt werden. Die Unterschiede liegen in der Bedienung, denn es wird wahlweise eine Touch- oder Non-Touch-Version geben.

Anschlusstechnisch beschränkt sich Lenovo auf das Nötigste. So werden zwei Thunderbolt-4-Schnittstellen verbaut, über die das Thinkpad X1 Nano auch mit Strom versorgt wird. Drahtlos stehen WiFi 6, Bluetooth 5.0 und optional auch 4G- oder 5G-Mobilfunk zur Verfügung.

ThinkPad-typisch ist ein umfangreiches Security-Arsenal an Bord. Es wird einen Fingerabdruck-Sensor, eine Gesichts- und eine Stimmerkennung geben. Entfernt sich der Benutzer von seinem Nano, soll sich das Notebook selbstständig sperren.

Bis wir das Lenovo ThinkPad X1 Nano in unseren Händen halten dürfen, soll es aber noch etwas dauern. Aktuell wird von einer Verfügbarkeit Anfang des kommenden Jahres gesprochen.