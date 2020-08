Huawei präsentiert das MateBook X 2020

Gestern, am 19. August 2020, präsentierte Huawei sein neues MateBook X 2020. Das Leichtgewicht bringt gerade einmal 1 kg auf die Waage, besitzt ein neues Touch-sensitives Trackpad und glänzt mit einem nahezu randlosen Display.

Das Huawei MateBook X 2020 bietet ein fast randloses 13-Zoll-IPS-Touch-Display und besitzt eine Auflösung von 3.000 x 2.000 Pixeln, was einer Pixeldichte von 278 ppi entspricht. Das Display hat ein 3:2-Verhältnis und unterstützt Multitouch-Fingergesten.

Es ist konfigurierbar mit einem Intel-Core-i5-, bzw. -Core-i7-Prozessor der zehnten Generation mit integrierter Intel-UHD-Grafik und einem Arbeitsspeicher von wahlweise 8, bzw. 16 GB DDR3-RAM. Außerdem können bis zu 512 GB Speicher verbaut werden, in Form einer PCIe-SSD. Des Weiteren hat das MateBook X 2020 eine Akkukapazität von 42 Wh und unterstützt Laden mit maximal 65 W.

Vorinstalliert sind Windows 10 und integrierte Features, wie etwa die Multiscreen-Zusammenarbeit. Das neue druckempfindliche Trackpad gibt Vibrationsfeedback und unterstützt Huawei Sharing.

Das Huwaei MateBook X 2020 ist komplett aus Metall gefertigt und wiegt nur etwa 1,0 kg, bei einer Dicke von 13,6 mm. Das ist deutlich weniger als beim MateBook X Pro oder dem MateBook 13 2020. Als Anschlüsse stehen zwei USB-Typ-C-Ports zur Verfügung sowie ein 3,5-mm-Klinkenstecker und eine Mikrofonschnittstelle. Das Notebook kommt wahlweise in den Farben Frost Silver, Interstellar Blue, Green Mountain Daisy oder Cherry Blossy Pink daher.

Preise auf dem chinesischen Markt:

Intel i5 10210U/8GB/512GB/Touch Screen = 7.999 yuan (etwa 976 Euro)

Intel i5 10210U/16GB/512GB/Touch Screen = 8.999 yuan (etwa 1.100 Euro)

Intel i7 10510U/16GB/512GB/ Touch Screen = 9.999 yuan (etwa 1.220 Euro)

Das Huawei MateBook X 2020 geht am 24. August in China in den Verkauf. Momentan gibt es keinerlei Informationen über einen möglichen Release in anderen Ländern.