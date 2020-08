ASUS ZenBook 13 (UX325) und 14 (UX425): Leichtgewichte versprechen mehr Ausdauer

ASUS erweitert seine ZenBook-Reihe um die beiden neuen Modelle ZenBook 13 (UX325) und 14 (UX425). Aktuelle Intel Core Prozessor der 10. Generation versprechen mehr Leistung. Die leichtgewichtigen Notebooks sollen aber auch ausdauernder werden.

ZenBook 13 (UX325) und 14 (UX425) zeigen sich als schlanke Begleiter für Nutzer, die viel unterwegs sind. Beide wiegen nicht viel mehr als 1 kg. Das UX325 bringt 1.150 g auf die Waage, das größere UX425 ist mit 1.160 g nur minimal schwerer. Die Bauhöhe wird mit 13,9 mm angegeben.

Im Inneren kommen verschiedene Intel-Core-Prozessoren der 10. Generation zum Einsatz: Intel Core i7-1065G7 (1,30 GHz Quad-Core mit Turbo Boost bis 3,90 GHz), Core i5-1035G1 (1,00 GHz Quad-Core mit Turbo Boost bis 3,60 GHz) und Intel Core i3-1005G1 (1,20 GHz Dual-Core mit Turbo Boost bis 3,40 GHz). LPDDR4X-Speicher mit 3.200 MHz kann in Kapazitäten von 8, 16 oder 32 GB geordert werden. Für den Massenspeicher gibt es vielfältige Optionen: NVMe-SSDs mit 256 oder 512 GB bzw. 1 oder 2 TB oder Intel Optane Memory H10 und SSD-Kombinationen (32 GB + 1 TB oder 32 GB + 512 GB).

Die entspiegelten Displays fallen auf den ersten Blick durch ihre schmalen Bildschirmränder auf. ASUS belässt es bei einer Full-HD-Auflösung, bietet aber jeweils zwei Optionen mit unterschiedlicher Helligkeit an: 300 bzw. 450 cd/m² beim UX325 und 300 bzw. 400 cd/m² beim UX425.

An Anschlüssen stehen zwei Thunderbolt-3-USB-C-Ports, einmal USB 3.2 Gen 1 Typ-A und einmal Standard-HDMI zur Verfügung. Genutzt werden kann außerdem ein microSD-Kartenleser. ASUS spendiert beiden Notebooks einen 67-Wh-Lithium-Polymer-Akku, der eine Laufzeit von bis zu 22 Stunden ermöglichen soll. ASUS hat diese Laufzeit mit dem MobileMark 2014 Office Productivity-Szenario ermittelt.

ASUS bietet beide Notebooks hierzulande in der Farbe Pine Grey an. ZenBook 13 (UX325) und ZenBook 14 (UX425) kosten in der günstigsten Konfiguration 1.099 Euro.

Preise und Verfügbarkeit HP 27 Curved 68,58 cm (27 Zoll), VA - DP, HDMI Nicht verfügbar 229,90 Euro Nicht verfügbar Zum Shop >>