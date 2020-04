Fedora Workstation kommt auf Lenovo-ThinkPad-Notebooks

Einige wenige Notebook-Modelle gibt es ab Werk mit einem Linux-Betriebssystem. Besonders breit ist das Angebot in diesem Segment aber nicht. Zumindest wird es nun etwas erweitert, denn das Fedora-Projekt arbeitet mit Lenovo zusammen, um im Rahmen der Lenovo Linux Community Series einige Modelle als Fedora Edition auf den Markt zu bringen.

Dabei handelt es sich um das ThinkPad P1 Gen2, ThinkPad P53 und ThinkPad X1 Gen8, die mit einem vorinstallierten Fedora 32 Workstation ausgeliefert werden sollen. Fedora ist der direkte Nachfolger von Red Hat Linux. Anpassungen an der Software oder den Treibern müssen laut Fedora nicht vorgenommen werden. Die Notebooks bzw. die Hardware beziehen die Software exklusiv aus den Fedora Repos.

Natürlich lässt sich ein Linux auch auf anderen Notebooks installieren und dies als primäres Betriebssystem verwenden. Fedora verweist allerdings auf die Tatsache, dass es gerade im Hinblick auf die Treiberunterstützung nicht immer ganz einfach ist, alles entsprechend einzurichten und lauffähig zu bekommen. Lenovo verpflichtet sich im Gegenzug seinerseits eine Unterstützung anzubieten und auch Fehler zu beseitigen.

Mark Pearson, Sr. Linux Developer bei Lenovo dazu: "Lenovo is excited to become a part of the Fedora community. We want to ensure an optimal Linux experience on our products. We are committed to working with and learning from the open source community."

Weitere Details stehen allerdings noch aus. So gibt es keinerlei Informationen über die verwendeten Hardwarekonfigurationen. Im Mai wird es ein Fedora Council Meeting geben, bei dem auch die Lenovo Linux Community Series Thema sein soll.