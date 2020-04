Erste Daten zum Microsoft Surface Book 3 und Surface Go 2 aufgetaucht

Microsoft wird wohl schon bald das Surface Book 3 und Surface Go 2 vorstellen. Dies geht zumindest aus den ersten Händlerlistungen hervor. Dort sind die Geräte bereits gelistet und auch einige technische Daten werden genannt.

Das Surface Book 3 soll demnach mit einer Bildschirmdiagonalen von 13,5 Zoll und 15 Zoll in den Handel kommen. Als Basis nutzt man mobile Quad-Core-Prozessoren von Intel und der Arbeitsspeicher soll bis zu 32 GB groß ausfallen. Für eine besonders hohe Grafikleistung verbaut Microsoft außerdem anscheinend je nach Modell eine Quadro-GPU von NVIDIA. Beim internen Speicher werden wohl schnelle SSDs mit dem NVMe-Protokoll mit einer Kapazität zwischen 256 und 1 TB zum Einsatz kommen.

Je nach Ausstattung wird das Surface Book 3 also eine hohe Leistung bieten. Die höhere Ausstattung wird sich Microsoft jedoch sicherlich kräftig bezahlen lassen. Wie die Preise ausfallen werden, muss noch abgewartet werden.

Surface Go 2 bleibt Einstiegsvariante in die Surface-Familie

Zudem gibt es bereits erste Details zum Surface Go 2. Dort soll ein Display mit 11 Zoll verbaut werden und die Auflösung bei 1.800 x 1.200 Bildpunkten liegen. Hier setzt Microsoft auf günstigere Hardware und verbaut deshalb in der Einstiegsvariante vermutlich die leistungsschwächeren Prozessoren aus der mobilen Pentium-Serie. Die höchste Ausstattung beim Go 2 soll der Intel Core m3-8100Y mit zwei Rechenkernen darstellen. Zudem fällt der RAM mit maximal 16 GB kleiner aus und auch beim internen Speicher soll bereits bei 256 GB Schluss sein. Das Surface Go 2 soll sowohl als reine WiFi-Version als auch mit einem integrierten LTE-Modem in den Handel kommen.

Preise und einen Termin für das Surface Go 2 gibt es aktuell jedoch noch nicht.