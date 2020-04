Erstes Bild soll Neuauflage des Dell XPS 15 und XPS 17 zeigen

Dell scheint derzeit eine Neuauflage seiner beiden Notebook-Serien XPS 15 und XPS 17 zu planen. Zwar hat der Hersteller noch keine offizielle Ankündigung gemacht, doch laut The Verge war kurzzeitig bereits die Webseite für die neuen Modelle verfügbar. Dort zeigte ein Bild bereits die beiden Baureihen.

Das Design der neuen Modelle erinnert an die bereits bekannte Serie XPS 13. Die beiden XPS 15 und XSP 17 scheinen nun ebenfalls mit einem deutlichen dünneren Displayrahmen ausgestattet zu werden. Zudem wirkt das Gehäuse auf den Bildern etwas schlanker in seiner Bauhöhe, dies könnte jedoch eine optische Verzerrung sein. Zumindest ist kein USB-A-Anschluss mehr zu erkennen, was auf fehlenden Platz in der Höhe des Gehäuses begründet sein könnte.

Technische Daten zu den Neuauflagen gibt es noch keine. Da jedoch die Webseite bereits vorbereitet werden soll, scheint eine offizielle Vorstellung nicht mehr allzu weit entfernt zu sein. Spätestens dann wird sich zeigen, ob die man den beiden Serien tatsächlich schlankere Gehäuse spendieren wird.