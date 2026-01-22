Werbung

MSI stellt mit dem Roamii BE Pro ein neues Tri-Band-WLAN-System vor, das auf dem neuen Wi-Fi-7-Standard (802.11be) basiert und für die Abdeckung großer Wohnbereiche konzipiert ist. Das System kann drahtlose Datenraten von bis zu 5.764 Mbit/s im 6-GHz-Band, 4.323 Mbit/s im 5-GHz-Band und 688 Mbit/s im 2,4-GHz-Band erreichen, was hohe Bandbreiten für Streaming in 4K/8K, Online-Gaming und andere datenintensive Anwendungen ermöglicht.

Wi-Fi 7 bringt dabei mehrere technische Neuerungen mit sich, die für dieses System relevant sind. Die Multi-Link Operation (MLO) erlaubt es einem Gerät etwa, gleichzeitig mehrere Verbindungen über verschiedene Frequenzbänder zu halten, um Latenzen zu reduzieren und die Zuverlässigkeit zu erhöhen. 4096-QAM kann hingegen für eine dichtere Datenkodierung pro Übertragungssymbol sorgen und so den Durchsatz gegenüber früheren Standards steigern. Adaptive Puncturing nutzt freie Teile eines Kanals auch dann, wenn Teile davon gestört sind, um die Übertragungsleistung zu erhalten.

Das Mesh-System nutzt interne Hochleistungsantennen und Frontend-Module, die eine große Reichweite sicherstellen sollen. Ein 1,5-GHz-Quad-Core-Prozessor ermöglicht dem System zudem, zahlreiche verbundene Geräte gleichzeitig zu bedienen, was für Anwendungen wie Videokonferenzen, HDR-Gaming oder gleichzeitiges Streaming auf mehreren Endgeräten relevant ist. Für kabelgebundene Verbindungen stehen bis zu vier 2,5-Gbit/s-Ethernet-Ports zur Verfügung, die wahlweise als Backhaul im Mesh-Netzwerk oder für direkte Netzwerkverbindungen genutzt werden können.

Das System deckt laut MSI mit zwei Einheiten Wohnflächen von bis zu etwa 557 m² ab und unterstützt bis zu 200 verbundene Geräte. Adaptive Roaming-Funktionen sollen für einen nahtlosen Übergang zwischen Knoten sorgen, ohne dass der Nutzer die Verbindung manuell neu herstellen muss.

Für Netzwerksicherheit ist FortiSecu integriert, ein Sicherheitspaket mit verschiedenen Schutzmechanismen, darunter Bedrohungserkennung, Kindersicherungen und Netzwerksegmentierung für Gäste, Kinder oder IoT-Geräte. Das System unterstützt zudem mehrere VPN-Protokolle wie WireGuard, OpenVPN, PPTP und L2TP/IPSec, um Datenverkehr zu verschlüsseln oder den Zugriff aus dem Internet zu schützen.

Die Einrichtung und Verwaltung des Mesh-Netzwerks erfolgt über die MSI Router 2.0-App oder ein Web-Interface, das in Echtzeit Sicherheitswarnungen und Netzwerkstatistiken anzeigt. Die App bietet überdies Werkzeuge zur optimalen Platzierung von Knoten, um tote Funkzonen zu minimieren. Für flexible Installationen liegt Wandmontage-Zubehör bei. RGB-Lichteffekte an den Einheiten ermöglichen außerdem eine individuelle Anpassung der Optik.

Das MSI Roamii BE Pro Mesh System ist ab sofort im Zweierpack für 319 Euro zu haben.