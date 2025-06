Werbung

QNAP hat mit dem QSW-1108-8T-R2 einen neuen unmanaged Switch auf den Markt gebracht. Auszeichnen will er sich durch seine acht 2,5-Gigabit-Ethernet-Ports, eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit und eine einfache Integration in bestehende Netzwerke. Er unterstützt den NBASE-T-Standard und bietet damit Datenraten von 2,5 Gbit/s, 1 Gbit/s und 100 Mbit/s pro Port. Die Gesamtschaltkapazität liegt bei bis zu 40 Gbit/s, was eine gleichzeitige Datenübertragung über alle Ports ermöglicht, ohne den Datendurchsatz zu begrenzen.

Der Switch ist mit Funktionen wie IEEE 802.3x Flow Control und 12KB Jumbo Frame ausgestattet, die die Effizienz beim Transfer großer Dateien steigern und Paketverluste minimieren können. Die integrierte 4K-MAC-Adresstabelle kann zudem eine präzise Verwaltung der Netzwerkverbindungen ermöglichen und für stabile Datenübertragungen sorgen. Ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal ist die automatische Schleifenerkennung, die erkannte Netzwerkschleifen deaktiviert, um Störungen im Netzwerk zu vermeiden.

Das lüfterlose Design des QSW-1108-8T-R2 sorgt für einen geräuschlosen Betrieb. Gleichzeitig möchte das kompakte Gehäuse mit effizienter Wärmeableitung eine zuverlässige Leistung selbst bei Dauerbetrieb gewährleisten. Der Switch ist dabei 30 % kleiner als Vorgängermodelle und passt in beengte Arbeitsumgebungen. Die rückseitigen Ports und LED-Anzeigen auf der Vorderseite erlauben eine saubere und übersichtliche Verkabelung.

Mit Unterstützung für Auto Negotiation erkennt der Switch automatisch die jeweils optimale Verbindungsgeschwindigkeit eines angeschlossenen Geräts und passt sich entsprechend an. Die Kompatibilität mit vorhandenen CAT-5e-Kabeln macht zusätzliche Verkabelungsarbeiten überflüssig und kann sowohl Installationszeit als auch Kosten bei einem Netzwerk-Upgrade auf 2,5GbE reduzieren.

Der QSW-1108-8T-R2 erfüllt zudem die Anforderungen der EEE-Norm für energieeffizienten Betrieb und ist EMI-zertifiziert für geringe elektromagnetische Störungen. Damit eignet sich das Gerät besonders für geräuschsensible und technisch anspruchsvolle Umgebungen wie moderne Büros, Medienstudios oder Home-Offices.

Der Switch ist ab sofort zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 129 Euro erhältlich.