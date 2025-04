Werbung

QNAP hat die Cloud-basierte Verwaltungsplattform AMIZcloud um die Möglichkeit erweitert, ausgewählte Switches remote zu überwachen. Diese Funktion steht derzeit für die Modelle QSW-M3224-24T, QSW-IM3216-8S8T, QSW-M3216R-8S8T, QSW-M3212R-8S4T und QSW-M7308R-4X zur Verfügung, wobei eine Ausweitung auf weitere Geräte geplant ist. AMIZcloud fungiert als zentrale Steuerungseinheit für QNAP NAS-Systeme, Netzwerk-Switches und andere virtuelle Netzwerkfunktionen und soll somit zusätzliche Verwaltungsserver ersetzen.

Die Plattform erlaubt die Integration hierarchischer Organisationsstrukturen und kann so die Geräteverwaltung über mehrere Standorte hinweg vereinfachen. Die neue Version QSS v4.1 bzw. QSS Pro v4.1 ist Voraussetzung für die Integration der Switches in AMIZcloud und bietet Funktionen wie die Anzeige von Geräteinformationen, darunter IP-Adresse, Verbindungsstatus, Temperatur und Firmwareversion, sowie Portinformationen wie Up- und Download-Datenverkehr und Verbindungsstatus. Ein integrierter Cloud-Assistent will zudem die schnelle Gerätebindung ermöglichen.

Die neue Softwareversion unterstützt außerdem eine Echtzeitüberwachung von Glasfaserports über optische Transceiver mit Digital Diagnostic Monitoring. Hierbei können Parameter wie optische Leistung, Transceiver-Temperatur, Spannung und Betriebsstatus in Echtzeit ausgelesen werden. Diese Funktion ist ausschließlich für die Switches mit Glasfaseranschlüssen verfügbar. Für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Videoübertragungslatenz, wie etwa große Anzeigewände oder Videowände, bietet die Plattform Unterstützung für IGMP-Snooping mit Quality of Service Prioritätsverwaltung, wodurch eine stabile und verzögerungsarme Übertragung sichergestellt werden soll.

Weitere technische Erweiterungen betreffen die QoS-Implementierung. Hierbei stehen Funktionen wie Queue Scheduling und Strict Policy für eine granulare Steuerung des Datenverkehrs zur Verfügung. Dies soll die Effizienz kritischer Datenpfade im Netzwerk erhöhen. Eine zusätzliche Funktion stellt die ACL-Mirroring-Option dar, mit der Datenverkehr, der bestimmten Access-Control-List-Regeln entspricht, dupliziert und gezielt an Überwachungs- oder Analysegeräte weitergeleitet werden kann. Durch diese Kombination aus zentralisierter Steuerung, Echtzeitdiagnostik und optimierter Datenpriorisierung will AMIZcloud eine umfangreiche und skalierbare Lösung zur Verwaltung von Netzwerkinfrastrukturen über mehrere Standorte hinweg bieten.