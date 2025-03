Werbung

QNAP hat in den letzten Jahren sein Portfolio im Bereich Netzwerkhardware stetig erweitert. Neben Speichersystemen sind inzwischen auch Switches ein fester Bestandteil des Unternehmensangebots geworden. Mit dem QSW-3205-5T stellt QNAP nun einen neuen unmanaged Switch im unteren Preisbereich vor.

Der QSW-3205-5T bietet fünf 10GbE-Ports in einem kompakten Desktop-Gehäuse. Das Gerät unterstützt den NBASE-T-Standard und ermöglicht Geschwindigkeiten von 10G, 5G, 2,5G, 1G und 100M. Mit einer Gesamtschaltkapazität von bis zu 100 Gbit/s will sich der Switch auch für datenintensive Anwendungen wie die Bearbeitung von 4K- und 8K-Videodateien und schnelle Dateiübertragungen eignen sowie für den Einsatz in Arbeitsumgebungen mit hoher Netzwerkbelastung.

Der Switch ist lüfterlos und setzt auf passive Kühlung. Zudem verfügt er über EEE-Energiesparfunktionen und ist nach Klasse B für geringe elektromagnetische Störungen zertifiziert, wodurch er sich auch gut für den Einsatz in Büroumgebungen und Studios eigenen kann. Dank der Unterstützung von 12KB Jumbo Frames und IEEE 802.3x Flow Control sollen große Dateien effizient übertragen werden, während die Paketverluste minimiert werden können.

Eine integrierte Netzwerkschleifenerkennung kann zudem betroffene Ports sofort sperren und Störungen im Netzwerkbetrieb verhindern. Die Auto-Negotiation-Funktion will daneben automatisch die optimale Geschwindigkeit für angeschlossene Geräte einstellen können. Der Switch kann mit bestehenden Cat-6-Kabeln genutzt werden, um ohne zusätzliche Infrastrukturinvestitionen ein 10GbE-Netzwerk aufzubauen. Das Gerät ist überdies für den Einsatz mit NAS-Systemen, Workstations und Wi-Fi-6/7-Routern optimiert und kann so eine flexible Integration in verschiedene Netzwerkinfrastrukturen ermöglichen.

Der QSW-3205-5T ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 249 Euro erhältlich.