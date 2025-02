Werbung

QNAP hat neue USB-4-zu-10GbE-Netzwerkadapter der QNA-Serie vorgestellt, die speziell für Mac- und Windows-PCs mit USB 4 oder Thunderbolt 3/4-Anschlüssen entwickelt wurden. Die neuen Adapter wollen es Geräten ohne eigenen Netzwerkanschluss erlauben, an ein 10GbE-High-Speed-Netzwerk angebunden zu werden, um so von einer höheren Übertragungsgeschwindigkeit zu profitieren.

Laut QNAP sollen die kompakten und lüfterlosen Adapter eine schnelle und einfache Vernetzung ermöglichen. Sie können sich besonders für Anwender eignen, die große Dateien übertragen wollen oder in 10GbE-Umgebungen arbeiten. Durch ihre einfache Installation und den direkten Anschluss an einen USB-4-Typ-C-Port sollen sie auch ohne komplizierte Einrichtung schnell einsatzbereit sein.

Die Adapter sollen Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbps unterstützen, was schnelle Backups, große Dateiübertragungen und effiziente Videobearbeitung erleichtern könnte. Zudem sind sie mit mehreren Betriebssystemen kompatibel, darunter Windows, macOS und Linux, und können sowohl in professionellen als auch in privaten Umgebungen eine stabile Netzwerkverbindung ermöglichen.

Das lüfterlose Design will dazu für einen geräuscharmen Betrieb sorgen und die Adapter leicht transportierbar machen - sowohl für den Einsatz im Büro als auch unterwegs. Die Modelle QNA-UC10G1T und QNA-UC10G1SF verfügen jeweils über einen USB 4 Typ-C Port und einen 10GbE-Netzwerkanschluss (NBASE-T bzw. SFP+) und kommen mit einem 1-Meter-USB-4-Kabel.

QNAP plant zudem erweiterte Varianten mit Dual-Port-10GbE-Unterstützung, darunter den QNA-UC10G2T (10GbE BASE-T) und den QNA-UC10G2SF (10GbE SFP+), die demnächst erscheinen sollen. Die Adapter QNA-UC10G1T und QNA-UC10G1SF sind ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 239 Euro erhältlich.