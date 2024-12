OpenWrt One

Der OpenWrt One ist der erste Router, der von den Entwicklern des Linux-basierten OpenWrt-Betriebssystems zusammen mit Banana Pi und der Software Freedom Conservancy (SFC) entwickelt wurde. Der Router wird mit einer vorinstallierten OpenWrt-Distribution inklusive LuCI-Oberfläche ausgeliefert und will so maximale Kontrolle über die eigene Netzwerkinfrastruktur ermöglichen.

Im Gegensatz zu vielen kommerziellen Routern, die nach wenigen Jahren aus dem Support fallen und somit veraltet sind, will der OpenWrt One dank kontinuierlicher Updates flexibel und zukunftssicher bleiben. Der Router basiert auf einem MediaTek Filogic 810 SoC mit MT7981B CPU, 1 GB RAM und 256 MB Flash-Speicher. Er unterstützt WiFi 6 Dual Band und verfügt über zwei Ethernet-Ports: 1 GBit LAN und 2,5 GBit WAN. Ergänzt wird die Hardware durch einen USB-2.0-Anschluss, einen USB-C-Port für serielle Konsolen sowie einen M.2-Slot für SSD-Erweiterungen. Drei abnehmbare 3dB-Antennen sorgen für eine flexible WLAN-Abdeckung.

Der OpenWrt One ist für etwa 100 Euro im Handel erhältlich, während das Board ohne Gehäuse rund 80 Euro kostet. Interessierte finden auf der offiziellen Webseite Schaltpläne, technische Datenblätter und eine ausführliche Anleitung.

Mit dem OpenWrt One präsentiert sich eine attraktive Open-Source-Alternative zu herkömmlichen Routern, die nicht nur nachhaltig, sondern auch vielseitig und anpassungsfähig ist. Für Nutzer, die volle Kontrolle über ihr Netzwerk wünschen, könnte dieser Router daher eine gute Investition darstellen.