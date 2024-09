Werbung

Bereits im Januar auf der CES in Las Vegas präsentierte TP-Link erste WiFi-7-kompatible High-End-Router und erweiterte das Portfolio im Laufe des Jahres mit Produkten wie dem Deco BE65 auch in die Mittelklasse. Nun geht der Hersteller noch einen Schritt weiter und bringt mit dem Deco BE25 ein WiFi7-kompatibles Dual-Band Mesh-System auf den deutschen Markt, das die Hürde zu einem Upgrade auf den neuen Standard noch einmal deutlich senken soll.

Trotz seines günstigeren Anschaffungspreises will der Deco BE25 dennoch mit genug Features punkten. Zwar nutzt er lediglich das 2,4-GHz- und das 5 GHz-Band und lässt das 6-GHz-Band außen vor, erreicht damit aber immer noch Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 3,6 Gbps (2882 Mbps / 5 GHz + 688 Mbps / 2,4 GHz). Außerdem unterstützt der BE25 wichtige WiFi-7-Features: Multi-Link Operation (MLO) ermöglicht etwa das gleichzeitige Senden und Empfangen von Daten auf beiden Bändern zur Erhöhung des Durchsatzes, Verringerung der Latenz und Verbesserung der Zuverlässigkeit. 4K-QAM (Quadrature Amplitude Modulation) soll dafür sorgen, dass in jedes Signal größere Datenmengen eingebettet werden können, was zu einer weiteren Steigerung der theoretischen Übertragungsraten um etwa 20 % führt. Mit Multi-RU (Multi-Ressourcen-Einheiten) können mehrere RUs an einen einzelnen Benutzer zugewiesen und kombiniert werden, um die Übertragungseffizienz weiter zu erhöhen.

Darüber hinaus machen ein kombinierter Drahtlos- und Kabel-Backhaul, je zwei zusätzliche 2,5 Gigabit-LAN-Ports pro Router und KI-gesteuertes Roaming den Deco BE25 zu einer guten Einstiegsplattform für die Einrichtung eines WiFi-7-Meshnetzwerks.

Der Deco BE25 ist ab sofort zu einem UVP von 149,90 Euro (1 x Router), 249,90 Euro (2er-Pack) bzw. 349,90 Euro (3er-Pack) erhältlich.