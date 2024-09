Werbung

So langsam, aber sicher kommt immer mehr 2.5GbE-Hardware in Endkundengeräten an und dementsprechend steigt auch der Bedarf nach entsprechendem Netzwerk-Equipment. Das Desktop-System auf der einen Seite, ein NAS und vielleicht noch ein zweites System und schon kann der Wunsch nach einem entsprechenden Switch aufkommen, um die zur Verfügung stehende Anbindung auch nutzen zu können.

Ubiquiti stellt mit dem Flex Mini 2.5G nun einen kleinen Switch vor, der über fünf 2.5GbE-Ports verfügt und der entweder per PoE oder USB-C mit Strom versorgt wird. Einer der fünf 2.5GbE-Ports dient als PoE-Eingang, die vier weiteren sind Standard-RJ45-Ports mit ebenfalls jeweils 2.5GbE.

Die maximale Leistungsaufnahme gibt Ubiquiti mit 5 W bei Versorgung über USB-C und 6,4 W bei Versorgung per PoE an. Neben einem Inselbetrieb kann der Flex Mini 2.5G auch in ein bestehendes Ubiquiti-Netzwerk mit den entsprechenden Management-Funktionen eingebunden werden.

Der Flex Mini 2.5G misst 117.1 x 90 x 21.2 mm und wiegt 206 g. Eine Weitergabe der PoE-Versorgung oder eigenständige PoE-Versorgung sieht der Switch nicht vor. Im Lieferumfang befindet sich ein entsprechenden USB-C-Netzteil für den Betrieb.

Der Preis des Flex Mini 2.5G liegt bei 54 Euro. Es soll in Kürze verfügbar sein. Nebem dem Flex Mini 2.5G bietet Ubiquiti mit dem Flex 10 GbE auch eine Variante mit 10 GBit/s an. Ein Flex Mini stellt fünf Gigabit-Verbindungen zur Verfügung.