Werbung

D-Link erweitert sein Sortiment um das Mesh-WLAN-Kit DWP‑1010/KT. Dabei handelt es sich um eine Komplettlösung für Bereiche, in denen Festnetzinternet nur unzureichend oder überhaupt nicht zur Verfügung steht. Es besteht aus einem externen 5G-Modul und einem Wi-Fi 6 Router, welche in Kombination eine nahtlose sowie intelligente WLAN-Abdeckung in der gesamten Wohnung, im Büro oder im Ferienhaus ermöglichen sollen.

Das externe 5G-Modem ist eine Richtantenne mit integriertem SDX62-Modul von Qualcomm, das eine schnelle und zuverlässige Mobilfunkverbindung mit einer Bandbreite von bis zu 1 Gbit/s realisieren soll. Das wetterfeste Gehäuse mit Schutzklasse IP65 will das Gerät dabei auch vor extremen Witterungseinflüssen schützen.

Das Modem will sich besonders für Anwendungsszenarien eignen, in denen herkömmliche Breitbandnetze nicht ausreichend erschlossen sind oder sich ein Mobilfunkbetrieb als wirtschaftlicher und komfortabler erweist – beispielsweise für Ferienhäuser oder Tiny Houses. Auch eignet sich die Lösung im Campingumfeld oder für Bau- oder Wohncontainer. Dank Dual-Modus lässt sich je nach Empfangsqualität zwischen 5G- und LTE-Konnektivität wählen. Mittels PoE-Unterstützung können über dasselbe Kabel Daten übertragen und das Gerät mit Strom versorgt werden.

Im Innenbereich sorgt dann der Wi-Fi 6 AX1500 Router (M15/IDU) für schnelle WLAN-Verbindungen mit bis zu 1,5 Gbit/s. Er verfügt über einen Ethernet Gigabit-WAN-Port sowie einen Ethernet Gigabit-LAN-Port und spannt über zwei interne Antennen je ein 2,4 und ein 5 GHz-WLAN auf. Er verfügt zudem über die neueste WPA3-Verschlüsselungstechnologie, welche die WLAN-Verbindung jederzeit vor unbefugten Zugriffen schützen soll.

Das D-Link DWP-1010/KT ist ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz für 499 Euro erhältlich.