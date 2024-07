Werbung

Bereits im letzten Jahr erstmals erwähnt, wurde die FRITZ!Box 5690 Pro zum Mobile World Congress im Februar genauer spezifiziert. Sie soll das heißersehnte neue Flaggschiff-Modell sein, welches alle wünschenswerten Netzwerk-Funktionen in einem Modell vereint und keinerlei Wünsche offenlässt.

Nun ging bei AVM die Produktseite der FRITZ!Box 5690 Pro online und diese enthält noch ein paar mehr technische Daten, nennt aber noch immer keinen genauen Erscheinungstermin.

Gedacht ist die FRITZ!Box 5690 Pro für Besitzer eines DSL- oder Glasfaser-Anschlusses, denn das integrierte Modem unterstützt VDSL inklusive Supervectoring und ADSL2+ sowie einen SFP-Steckplatz für ein entsprechendes Glasfaser-Modul. An Netzwerkschnittstellen zur Verfügung gestellt werden einmal 2.5GbE, der auch als WAN-Port dienen kann, sowie viermal Gigabit-Ethernet. Für ein Flaggschiff-Modell könnte man an dieser Stelle schon argumentieren, dass eine volle Bestückung mit 2.5GbE sicherlich wünschenswert gewesen wäre. Einen Kritikpunkt in unserem Test der FRITZ!Box 6670 Cable und einiger anderer Modelle beseitigt die FRITZ!Box 5690 Pro allerdings: Das Wi-Fi 7 nutzt endlich auch das 6-GHz-Netz. Damit soll eine WLAN-Bandbreite von bis zu 11,5 GBit/s erreicht werden können. Natürlich werden die üblichen Sicherheitsfunktionen und Verschlüsselungen wie WPA3/WPA2 unterstützt und auch ein Mesh lässt sich in von AVM gewohnter Weise unproblematisch aufbauen.

Darüber hinaus ist die FRITZ!Box 5690 Pro auch eine Telefon-Zentrale und ermöglicht das Anschließen von bis zu sechs DECT-Schnurlostelefone. Anrufbeantworter, Fax-Funktion, Telefonbuch, Rufumleitung, SIP-Konformität – all das gehört ebenfalls zum Funktionsumfang.

Darüber hinaus kann das FRITZ!Box-Modell auch als Smart-Home-Zentrale dienen und unterstützt bis zu 50 Geräte, die per DECT ULE eingebunden werden. Zudem können bis zu 40 ZigBee-Geräte angesteuert werden. Alle diese Funktionen können über die FRITZ!OS-Oberfläche eingebunden und gesteuert werden. Eigene Apps für die Telefonie oder die Smart-Home-Funktionalität stehen ebenfalls zur Verfügung.

Die FRITZ!Box 5690 Pro misst 268 x 165 x 75 mm. Laut AVM hat sie eine mittlere Leistungsaufnahme von 12 W. Dies hängt aber im Wesentlichen davon ab, wie viele Funktionen aktiv genutzt werden und ob beispielsweise das WLAN- und DECT-Netz im Eco-Modus betrieben werden oder nicht.

Eigentlich sollte die FRITZ!Box 5690 Pro bereits im Juni in den Handel kommen. AVM nennt auf der Produktseite ebenfalls keinerlei konkreteren Termin. Im Preisvergleich ist sie bereits zu finden, allerdings laut der Shops auch hier erst in einigen Tagen verfügbar. Etwa 370 Euro wird das Pro-Modell kosten.