Werbung

ASUS hat den RT-BE88U angekündigt, einen WiFi 7 Router, der unter anderem eine kombinierte kabelgebundene Netzwerkkapazität von bis zu 34 Gigabit bietet.

Ausgestattet mit einem 10-Gigabit-LAN/WAN-Port, einem 10-Gigabit-LAN/WAN-SFP+-Port, vier 2,5-Gigabit-Ports sowie vier 1-Gigabit-Ports kann der RT-BE88U große Mengen an Ethernet-Leistung für Online-Gaming, Media-Streaming und vieles mehr bereitstellen.

Das WiFi 7 Netzwerk bietet bis zu 7200 Mbit/s, zudem können kompatible Geräte die verbesserten Datenraten von 4K-QAM und Dualband-Multi-Link-Betrieb nutzen. 4K-QAM soll die Geschwindigkeit erhöhen, indem die Signale enger gepackt werden, was die Bandbreiteneffizienz verbessert. So können die Datenraten bis zu 20 % höher sein als bei einem WiFi 6 Netzwerk. Dank Dualband Multi-Link Operation (MLO) kann ein WiFi 7 Gerät sowohl mit einem 2,4-GHz- als auch mit einem 5-GHz-Netzwerk verbunden werden, um den Durchsatz zu erhöhen und die Latenzzeit zu minimieren.

Der ASUS RT-BE88U verfügt zudem über zahlreiche Funktionen, mit denen die Nutzer in der Lage sein sollen, ihr ideales Netzwerk aufzubauen. Sollte keine WAN-Verbindung verfügbar sein, kann beispielsweise ein Smartphone an den USB 3.0-Port des Routers angeschlossen und das Netzwerk stattdessen mit einer mobilen 4G/5G-Datenverbindung verbunden werden. Guest Network Pro kann ein Netzwerk nutzerfreundlich in Abschnitte für IoT, VPN und kindersichere Nutzung unterteilen. Dabei handelt es sich um eine zusätzliche Funktion zur VLAN-Unterstützung, die es den Benutzern ermöglicht, Geräte in virtuellen Gruppen zu organisieren, um Sicherheits- und Zugriffsregeln festzulegen. Für VPNs bietet der RT-BE88U Site-to-Site-Fähigkeiten, die auch von WireGuard unterstützt werden.

Der ASUS RT-BE88U ist ab sofort in Deutschland, Österreich und Schweiz zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 439,95 Euro im Fach- und Onlinehandel sowie im ASUS-Webshop verfügbar.