Werbung

Ugreen hat die Einführung seiner ersten Network Attached Storage (NAS)-Serie bereits Anfang des Jahres bekanntgegeben. Nun soll es losgehen, denn der Start erfolgte ab dem 26. März 2024 auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter.com. Die Kampagne richtet sich dabei speziell an Interessierte aus den Vereinigten Staaten und Deutschland.

Die Ugreen NASync-Serie ist eine vielseitige Produktreihe, die dementsprechend für vielfältige Anwendungsszenarien entwickelt wurde. Die Modelle NASync DXP2800, NASync DXP4800 und DXP4800 Plus sind für Privat- und Heimanwender konzipiert. Für Power-User und Unternehmen bietet Ugreen das NASync DXP6800 Pro und NASync DXP8800 Plus an. Das NASync DXP480T Plus will zudem speziell auf die Bedürfnisse von Kreativ- und Medienprofis zugeschnitten sein.

Alle Modelle der NASync-Serie werden von einem Intel-Prozessor der 12. Generation angetrieben. Für geschäftliche und professionelle Nutzer sind Modelle wie das NASync DXP6800 Pro, DXP8800 Plus und DXP480T Plus mit einem Intel Core i5-Prozessor ausgestattet. Jedes Modell der Ugreen NAS Server ist darüber hinaus mit erweiterbarem 8 GB DDR5-Speicher versehen. Die Modelle NASync 4800 Plus, DXP6800 Pro, DXP8800 Plus und NASync DXP480T Plus bieten zudem die Möglichkeit, auf bis zu 64 GB Arbeitsspeicher zu erweitern.

Das NASync DXP6800 Pro, DXP8800 Plus und DXP480T Plus sind zusätzlich mit zwei Thunderbolt 4-Anschlüssen ausgerüstet. Über diese Ports sollen eine große Auswahl von Speichergeräten, beispielsweise mobile Festplatten und Disk Arrays, angeschlossen werden können und Datenübertragung von bis zu 40 Gbps ermöglichen. Das NASync DXP6800 Pro- und das DXP8800 Plus-Modell sind zudem mit zwei 10GbE-Netzwerkanschlüssen ausgestattet. Diese beiden 10GbE-Netzwerkanschlüsse sollen kombinierbar sein und so eine Gesamtbandbreite von 20GbE bereitstellen können, was Download-Geschwindigkeiten von theoretisch bis zu 2.500 MB/s zulässt.

Mit professionellen Datensicherheitsfunktionen, wie beispielsweise mehreren Sicherheitsebenen und Verschlüsselung, will die NASync-Serie außerdem den Schutz der Benutzerdaten sicherstellen.

Als besonderen Anreiz bietet Ugreen aktuell noch einen Early-Adopter-Rabatt von 40 % auf die gesamte NAS-Serie bis zum 28. März 16 Uhr deutscher Zeit an.