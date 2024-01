Werbung

Ugreen hat in der vergangenen Woche auf der CES 2024 seine Ugreen NASync Network-Attached-Storage-Geräte sowie die damit einhergehende Zusammenarbeit mit Intel angekündigt. Dabei stellt sich der Hersteller mit einer breiten Produktpalette auf, um möglichst viele Anwendungsszenarien abdecken zu können.

An der Spitze der neuen NAS-Produktlinie von Ugreen steht dabei das Flaggschiffprodukt NASync DX480T Plus. Das DX480T Plus ist mit 17,8 x 14,2 x 5 cm zudem auch das kleinste Gerät der neuen NAS-Reihe, weil es mit Fokus auf hohe Leistung und Mobilität entwickelt worden sein soll und daher auf M.2 SSDs, für bis zu 16 TB an Speicherplatz, setzt. Ein erweiterbarer Arbeitsspeicher bietet bis zu 32 GB für hohe Verarbeitungsgeschwindigkeiten an. Das eigens entwickelte Ugreen OS Pro (UGOS Pro) wird dabei von einem Intel Core i5 10-Core-Prozessor der zwölften Generation angetrieben.

Die zwei Thunderbolt-4-USB-C-Anschlüsse unterstützen das Gerät zudem mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 40 Gb/s. Das soll das DX480T Plus zu einem kompakten und schnellen NAS-Geräte auf dem Markt machen.

Parallel zur Veröffentlichung des DXP480T Plus präsentierte Ugreen auch das NASync DXP8800 Plus und das DXP4800 Plus. Beide Geräte sind ihrerseits mit Intel-Core-CPUs der zwölften Generation, erweiterbarem RAM und vier Einschüben für das 4800, beziehungsweise acht Einschüben für das 8800 ausgestattet, in diesem Fall aber mit SATA-Anschlüssen. Das 8800 Pro besitzt zudem auch zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse.

Das DXP2800 bildet den schwächsten Vertreter der Serie, ausgestattet mit einem Intel Pentium N100, 8 GB RAM (erweiterbar auf 16 GB), einem 32 GB eMMC-Speicher und zwei SATA-Einschubschächten. Das DXP4800 ist identisch ausgestattet, verfügt dabei aber über vier Einschubschächte.

Auf das gesamte Sortiment gibt es derzeit noch eine Early Bird Rabatt von 40 %. Nachfolgend findet sich eine Liste mit den Modellen und ihren aktuellen Preisen in US-Dollar: