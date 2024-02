Werbung

QNAP hat das TS-h3077AFU vorgestellt, ein 30-Bay SATA 6 Gb/s All-Flash SSD NAS mit einem ZFS-basierten Betriebssystem und AMD Ryzen Embedded Prozessoren der 7000 Serie mit bis zu 8 Kernen und 16 Threads sowie integrierter Radeon Grafik.

Das System soll dabei speziell für Anwendungen mit hohen IOPS-Anforderungen konzipiert worden sein. So will es sich mit niedriger Latenz und Reaktionszeiten im Mikrosekundenbereich auch für unternehmenskritische Systeme eignen. Zudem ist es nach Angaben des Herstellers für unstrukturierte Daten und E/A-intensive Arbeitslasten optimiert worden. Daneben soll das NAS auch ein reibungsloses 4K/8K Medienstreaming mit Postproduktion ermöglichen und unterstützt darüber hinaus Multimedia-Workflows mit schneller Datenübertragung, Zugriff und Datensicherung.

Das ZFS-basierte Betriebssystem QuTS hero will dabei speziell für SSD-Leistung und Lebensdauer, durch Funktionen wie Inline-Datendeduplizierung und QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) optimiert worden sein. Dazu bietet das TS-h3077AFU bis zu 230 TB Rohkapazität mit dreißig 7,68 TB SSDs.

Die Kapazitäten können durch die Kombination eines TS-3077AFU mit mehreren QNAP TL PCIe Interface JBOD-Erweiterungsgehäusen weiter gesteigert werden. Durch die Unterstützung von bis zu acht 24-Bay TL-R2400PES-RP JBOD-Gehäusen bietet diese Konfiguration eine Speicherkapazität von bis zu 192 Laufwerken.

Der DDR5 Arbeitsspeicher ist bis zu 128 GB (4x 32 GB) erweiterbar (ECC RAM wird unterstützt). Mit dabei sind noch zwei 2,5GbE RJ45-Anschlüsse, zwei 10GBASE-T Anschlüsse, drei PCIe Gen 4 Erweiterungssteckplätze, zwei USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Typ-A Anschlüsse sowie zwei redundante Stromversorgungen.

Zudem bietet das NAS Datensicherung mittels myQNAPcloud Storage an. Der myQNAPcloud Storage ist ein von QNAP gehosteter Cloud-Speicher, der in 12 Rechenzentren weltweit betrieben wird und sich durch Schnelligkeit sowie Datenbeständigkeit und Unveränderlichkeit auszeichnen möchte. Bei myQNAPcloud Storage wird nur der tatsächlich benötigte Speicherplatz berechnet, die Datenübertragung an sich ist kostenlos, was Unternehmen eine sichere Planung der Geschäftskontinuität zu budgetfreundlichen Preisen ermöglichen möchte.