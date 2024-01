Werbung

Vom 9. bis zum 12. Januar 2024 trifft sich die Tech-Welt wieder einmal in Las Vegas, um Produkt-Innovationen und Visionen vorzustellen, die in den kommenden Monaten und Jahren Einzug in den Alltag halten sollen. Zu den Teilnehmern gehört unter anderem TP-Link. Das Unternehmen möchte auf der Veranstaltung zahlreiche Neuheiten aus den Bereichen WiFi 7, Mesh, Smart Home und Home-Security vorstellen.

Schon auf der CES 2023 stellte TP-Link die ersten Wi-Fi-7 Router vor, die in der Theorie Datendurchsätze von bis zu 24 Gbit/s möglich machen. Bis zum Frühjahr dieses Jahres sollen die letzten regulatorischen Hürden fallen und dann auch das 6-GHz-Band zusätzlich zum 2,4- und dem 5-GHz-Band nutzbar werden, um diese und noch höhere Geschwindigkeiten tatsächlich realisieren zu können.

Auf der kommenden CES will TP-Link in Erwartung dessen zahlreiche Erweiterungen seines WiFi-7-Portfolios vorstellen – vor allem die Mesh-fähige Deco-Serie soll Zuwachs erhalten, welche mit dem neuen WLAN-Standard kompatibel sein wird. Die neuen Modelle Deco BE63, Deco BE65-5G, Deco BE65-PoE und Deco BE25-Outdoor sollen allesamt von Geschwindigkeitszuwächsen durch WiFi 7 profitieren. Nutzer sollen zudem die Wahl zwischen Lösungen für Glasfaser, Kabelinternet, 4G/5G oder DSL bekommen und können für die Verbindung von Endgeräten neben WLAN auf kabelgebundenes Ethernet, Powerline (PLC) und Power over Ethernet (PoE) zurückgreifen.

TP-Links Mesh-Lösungen für den Außenbereich, wie der neue WiFi-7-fähige Deco BE25-Outdoor, wollen überdies eine lückenlose WLAN-Abdeckung im Garten oder am Pool möglich machen. Mit dem Archer TBE550E will der Hersteller zudem den ersten Tri-Band-Netzwerk-Adapter für WiFi-7 vorstellen, welcher PCs den Zugang zum neuen WLAN-Standard gewährt.

Neben WiFi 7 sind Smart Home und Home Security zwei große Themenschwerpunkte in diesem Jahr. TP-Link erweitert daher seine Smart-Home-Marke Tapo um neue Geräte. Hier soll das Tapo HomeBase H500 als zentrales Steuerungsmodul für das smarte Zuhause dienen, ergänzt durch die neuen Überwachungskameras C428 und C620 mit ColorProTM-Nachtsicht-Technologie sowie neuen smarten Türklingel-Systemen.

Abgerundet werden sollen die Geräte durch neue Matter-kompatible Steckdosen, die Dimmer-Kits P125M, P400M und P135 sowie weitere WiFi-fähige Smart-Plugs wie dem P110, smarten Sensoren wie dem T100, dem T110 und dem T315 und diversen Beleuchtungslösungen.