Ende November riefen wir in Zusammenarbeit mit QNAP unsere Leser und Community-Mitglieder dazu auf, sich für unseren neusten Lesertest zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester, die einen Layer-2-Web-Managed-Switch des Herstellers bei sich zu Hause ausführlich auf den Prüfstand stellen und einen umfangreichen Testbericht darüber für unser Forum veröffentlichen wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden insgesamt drei Exemplare des QNAP QSW-M2108R-2C, ein Layer-2-Web-Managed-Switch, der mit zwei 10GbE-Schnittstellen und acht 2,5-GBit/s-Port ausgestattet ist – die späteren Tester sollten also über die notwendige Netzwerk-Hardware verfügen, um die Leistung auch voll ausschöpfen zu können. Natürlich ist er kompatibel mit NBASE-T-Technologien, um bis zu fünf Geschwindigkeiten von 100 MBit/s bis eben 10 GBit/s mit entsprechenden Cat-5e- und -6e-Kabeln zu ermöglichen. Die Switching-Kapazität beträgt 80 Gbps.

Der Switch bietet eine benutzerfreundliche Weboberfläche für Administratoren, um die Bandbreite effizient zu kontrollieren und die Sicherheit zu erhöhen. Zahlreiche Verwaltungsfunktionen wie LACP, VLAN, ACL oder LLDP stehen hierfür bereit. Dank QSS-OS kann die Software mit nur einem Klick aktualisiert werden. Dabei zeigt sich der QSW-M2108R-2C sehr platzsparend, theoretisch können dank des halbbreiten Designs zwei von ihm in einem einzigen 1U-Rack installiert werden. Damit eignet sich der Lesertest-Switch für größere Netzwerke, in das ein schnelles NAS-System oder Desktop- und Server-Systeme angebunden werden können.

QNAP QSW-M2108R-2C Eckdaten:

Verwaltungstyp Webverwaltet Anzahl der Ports 10 10GbE SFP+/RJ45 Kombi-Ports 2 2.5GbE (RJ45) 8 Netzteil Beschreibung Internes Netzteil Max. Stromverbrauch 36 W Eingangsleistung Typ AC Eingangsspannungsbereich 100-240 VAC, 50/60 Hz MAC-Adresstabelle 16K Gesamter nicht blockierender Durchsatz 40Gbps Schaltleistung 80Gbps Verwaltungsschnittstelle Web Konsole RJ45 Lüfter PWM-Lüfter mit doppeltem Kugellager x 1 Unterstützte Standards IEEE 802.3 Ethernet

IEEE 802.3u 100BASE-T

IEEE 802.3ab 1000BASE-T

IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T

IEEE 802.3an 10G BASE-T

IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX

IEEE 802.3ae 10G Fiber

IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control

IEEE 802.1Q VLAN Tagging

IEEE 802.1w RSTP

IEEE 802.3ad LACP

IEEE 802.1AB LLDP

(IEEE 802.1p Class of Service) Formfaktor Half-width rackmount LED-Anzeigen Pro Port: Geschwindigkeit/Link/Aktivität

Pro System: Stromversorgung/Status Tasten Reset-Taste Abmessungen (HxBxT) 43,3 x 207 x 199,5 mm Gewicht (netto) 1,2 kg Betriebstemperatur 0˚C bis 40°C (32°F bis 104°F) Relative Luftfeuchtigkeit 5 - 95 % nicht kondensierend Zertifizierungen CE, FCC, VCCI, BSMI Elektromagnetische Verträglichkeit CLASS A Jumbo Frames 9K Garantie 2 Jahre Preis rund 600 Euro

Die Stromversorgung erfolgt über ein integriertes Netzteil, die maximale Leistungsaufnahme wird mit 36 W vom Hersteller angegeben. Die Abmessungen belaufen sich auf 43,3 x 207 x 199,5 mm (H x B x T), das Gewicht auf rund 1,2 kg. Rund 600 Euro kostet der Switch. Drei unserer Leser dürfen ihn nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos auf den Prüfstand stellen.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Dienstag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die drei Forennutzer "maxblank", "mbrhwl" und "kaiser" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Netzwerk-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 10. Dezember 2023

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 11. Dezember 2023

Testzeitraum bis 14. Januar 2024

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von QNAP sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum