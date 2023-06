Werbung

Synology hat eine neue DiskStation auf den Markt gebracht. Die DS223j mit zwei Einschüben stellt dabei das neueste Einsteigermodell der J-Serie für Homeoffice und kleine Teams dar. Mit dabei ist Synologys bekanntes benutzerfreundliches Betriebssystem DiskStation Manager (DSM). Dieses bietet den Nutzern des DS223j eine Vielzahl von Optionen und Anwendungen für die tägliche Speicherung und Verwaltung von Daten, darunter Synchronisierung und Freigabe, Datensicherung und Videoüberwachung, an.

Mit der Veröffentlichung von DSM Version 7.2 wird das DS223j auch das erste Synology NAS der J-Serie mit Unterstützung für das Btrfs-Dateisystem sein. Dieses besitzt wichtige Funktionen wie die Datei-Selbstreparatur, um Datenbeschädigung vorzubeugen, und Synologys Snapshot Replication. Durch das Erstellen regelmäßiger Schnappschüsse können Benutzer ungewollte und versehentliche Änderungen an ihren Dateien einfach wieder rückgängig machen. Der Realtek RTD1619B CPU stehen dabei 1 GB DDR4 non-ECC RAM zur Seite.

Daneben will das NAS auch durch weitere Features wie Synology Drive überzeugen. Damit können Dateien auf PCs, Macs und Mobilgeräten von überall aus geteilt und synchronisiert werden. Dies ermöglicht einem in verschiedenen Zeitzonen tätigen Team beispielsweise einen reibungslosen und produktiven Workflow. Die DS223j soll sich zudem auch mit prominenten Cloud-Diensten wie Google Drive, Dropbox und Microsoft OneDrive kombinieren lassen. Damit sollen Benutzer Dateien in und von Drittanbieter-Cloudlösungen speichern und trotzdem die volle Kontrolle über ihre Daten behalten können.

Zusätzlicher Schutz kann mit Synology Surveillance Station erreicht werden, welches laut Hersteller über 8300 validierte IP-Kameras unterstützt und mit durchdachten Tools den Nutzern eine effiziente Videoübertragungen ermöglichen will, um so Vorfälle zu erkennen und Aufnahmen analysieren zu können. Mit der DS223j können dazu bis zu 12 IP-Kameras angezeigt werden. Mit C2 Surveillance sollen Benutzer ihre Überwachungsvideos zudem bei Bedarf jederzeit einfach verschlüsseln, archivieren und in der Cloud sichern.

Die DS223j ist ab sofort bei Synology-Partnern und Fachhändlern zu einer UVP von 169,00 Euro exkl. MwSt. erhältlich.