AVM veröffentlicht das FRITZ!OS in der Version 7.30

AVM hat für seinen FRITZ!Repeater 6000 das FRITZ!OS in der Version 7.30 veröffentlicht. Die Aktualisierung soll unter anderem für eine verbesserte automatische Einrichtung einer LAN-Verbindung des FRITZ!Repeaters zu einer FRITZ!Box mit Mesh sorgen. Zudem ist ein neugestalteter Assistent für die Einrichtung sowie den Wechsel der Zugangsart (WLAN-Brücke/LAN-Brücke) mit an Bord. Auch WLAN-Stabilität und -Leistung wurden vom Hersteller dank des Updates erhöht.

Die explizit für die Version 7.30 genannten Verbesserungen und Änderungen wurden von AVM in der Releasenote lediglich mit "Anpassung für die Produktion" aufgeführt. Die komplette Changelog findet sich hier.

Mit jedem neuen FRITZ!OS-Update aktualisiert AVM auch die Sicherheitsfunktionen und empfiehlt daher grundsätzlich die genannte Aktualisierung durchzuführen.

Des Weiteren nähert sich das FRITZ!OS 7.50 mit großen Schritten. Mitte des Monats releaste der Hersteller für gleich sieben FRITZ!Boxen eine neue Version seiner experimentellen Firmware FRITZ!Labor. Neben der FRITZ!Box 7590 AX, 7590, 7530 AX und 7530 haben auch die FRITZ!Box 6690 Cable sowie die 6591 und die 6660 eine entsprechende Aktualisierung erhalten.

Trotz der zahlreichen Updates in der Vergangenheit gibt es bislang noch keinen offiziellen Veröffentlichungstermin des FRITZ!OS in der Version 7.50. Auf der IFA 2022 in Berlin nannte das Unternehmen als möglichen Releasetermin zwar den Sommer 2022, besagter Termin konnte allerdings nicht eingehalten werden.

Zudem hat die FRITZ!Box 5590 Fiber für die beiden Glasfasertechnologien GPON und XGS-PON vom weltweit agierenden Broadband Forum (BBF) die Zertifizierung BBF.247 bekommen.

Das BBF hat die Zertifizierung von Produkten auf Wunsch der Netzanbieter eingerichtet, um die Interoperabilität bei Glasfaser weiter zu verbessern und damit eine größere Auswahlmöglichkeit bei den Kundengeräten zu schaffen. Die Zertifizierung bestätigt zudem, dass glasfaserintegrierte Endgeräte wie die FRITZ!Box standardkonform in den Netzen laufen.