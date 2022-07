ASRock bietet WLAN-Kits mit Wi-Fi 6E als Mainboard-Erweiterung an

ASRock bietet ab sofort WLAN-Erweiterungs-Kits an, die sowohl auf den hauseigenen Platinen, aber auch solchen anderer Hersteller, funktionieren sollen. Darauf aufmerksam geworden ist der Twitter-Nutzer @momomo_us. Wie Videocardz anmerkt, wird das Modell für Mainboards für AMD-Prozessoren vermutlich auf dem AMD RZ608 NIC basieren. Dieser wiederum ist ein umgelabelter MediaTek MT7921K. Die Netzwerkkarten bietet ein 2x2 MIMO sowie zugleich Bluetooth 5.2. Als "M.2 Key-E 2230"-Karte kann das AMD 802.11ax Wi-Fi 6E Kit in kompatible Mainboards in einen freien M.2-Steckplatz eingesteckt werden.

ASRock versieht das Produkt allerdings mit folgendem Hinweis: "AMD 802.11ax Wi-Fi 6E Kit is compatible with ASRock motherboard models only. Please check the support list on the ASRock website before purchasing."

In der Support-Liste aber werden dann zahlreiche Mainboards mit unterschiedlichen Chipsätzen aufgeführt – auch solche für Intel-Prozessoren.

Die WLAN-Karte für Mainboards für Intel-Prozessoren dürfte entweder den AX211- oder den AX411-Chip von Intel verwenden. Auch hier wird mit einem 2x2-MIMO-Design im 6-GHz-Netz gefunkt. Das Design der M.2-Karte ist als M.2 Key-E 2230 identisch, allerdings wird als Interface das CNVio2 verwendet. Somit ist das Intel 802.11ax Wi-Fi 6E Kit nur zu Mainboards mit 600-Series-Chipsatz kompatibel.

Zu den Preisen oder der Verfügbarkeit gibt es aktuell noch keinerlei Details.