FRITZ!OS: Neue Laborversionen für die FRITZ!Box 6591 und 6660 Cable

Nachdem der deutsche Hersteller AVM bereits gestern für die FRITZ!Boxen 7530 (07.39-96345) sowie 7590 (07.39-96346) und für die 7590 AX (07.39-96347) ein neues Labor-Update des FRITZ!OS veröffentlicht hatte, geht es heute weiter. Sowohl die FRITZ!Box 6591 (07.39-96380) als auch die 6660 Cable (07.39-96142) haben eine neue Version des experimentellen Betriebssystems der AVM-Router erhalten.

Viel Neues gibt es allerdings nicht. Mit der Beta-Firmware werden insgesamt drei Verbesserungen ausgeliefert. Hierzu zählt unter anderem, dass keine Veröffentlichung der IPv4-Adresse zu MyFRITZ!Net an Dual-Stack-Anschlüssen mit Carrier-Grade-NAT erfolgt. Die Auflösung der MyFRITZ!-Adresse ist immer zur IPv6-Adresse. Zudem gibt es jetzt eine Meldung unter “System / Ereignisse“, wenn ein neuer Session Key ausgehandelt wurde (Verbindungen nach WPA3/SAE-Standard). Des Weiteren hat AVM die Detailseiten der Netzwerkgeräte überarbeitet. Zusätzliche Informationen und der kostenlose Download der aktuellen Labor-Version finden sich hier.

Anfang Mai 2022 hat AVM zudem bekanntgegeben, dass die FRITZ!Box 5590 Fiber in den Handel kommt. Das neue Glasfaser-Flaggschiff eignet sich laut Aussagen des Herstellers europaweit für alle gängigen Glasfaseranschlüsse. Fiber-Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde sollen hier möglich sein. Neben Wi-Fi 6 (4x4) können vier Gigabit-LAN- sowie ein 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss genutzt werden. Preislich liegt die FRITZ!Box 5590 Fiber bei rund 289 Euro.

Auf der ANGA COM 2022 erhalten Fachbesucher am AVM-Stand eine Vorschau auf das kommende FRITZ!OS 7.50. Die Kongressmesse für Breitband und Medien findet vom 10. bis zum 12. Mai 2022 in Köln im Rheinparkweg 1 statt. Wann genau das Unternehmen mit dem Rollout der neuen Firmware beginnen wird, ist bis dato jedoch noch nicht bekannt.