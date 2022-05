Die AVM FRITZ!Box 5590 Fiber kommt in den Handel

AVM präsentiert auf der Kongressmesse ANGA COM 2022 vom 10. bis 12. Mai seine aktuelle Produktgeneration. Für DOCSIS 3.1-Kabelanschlüsse bietet das Unternehmen die FRITZ!Box 6690 Cable an. Das neue Premium-Modell ist mit Wi-Fi 6 (4x4) und 2,5-Gigabit-LAN ausgestattet. Ebenfalls zeigt AVM mit der FRITZ!Box 5590 Fiber sein neues Glasfaser-Flaggschiff bzw. gibt nun bekannt, dass diese im Handel verfügbar ist. Laut AVM eignet sich der Router europaweit für alle gängigen Glasfaseranschlüsse. Fiber-Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde sollen hier möglich sein. Neben Wi-Fi 6 (4x4) können vier Gigabit-LAN- sowie ein 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss genutzt werden.

Für DSL steht die FRITZ!Box 7590 AX bereit. Zu den Features zählen Supervectoring und Wi-Fi 6. Mit der FRITZ!Box 4060 präsentiert AVM einen Wi-Fi-6-fähigen Triband-WLAN-Router. Besagte Netzwerkkomponente eignet sich laut eigenen Angaben ideal für den Anschluss an einem Glasfaser- oder Kabelmodem. Neben dem WLAN-Mesh und einem 2,5-Gigabit-WAN-Anschluss bietet der Router erstmals DECT für die Nutzung von Smart-Home-Anwendungen und Telefonie.

Mit den beiden Mesh-Repeatern FRITZ!Repeater 6000 und 1200 AX zeigt AVM außerdem zwei Reichweitenverstärker für das eigene WLAN. Fachbesucher erhalten am AVM-Stand ebenfalls eine Vorschau auf das kommenden FRITZ!OS 7.50. AVM ist auf der ANGA COM 2022 in Halle 8, Stand B 20 zu finden.

Die Highlights der FRITZ!Box 5590 Fiber im Überblick:

WLAN-Funknetze WiFi 6 nach 802.11 ax (2.400 Mbit/s und 1.200 MBit/s)

Abwärtskompatibel zu WLAN 802.11ac/n/g

Dualband, WLAN gleichzeitig auf 2,4-GHz- und 5-GHz

Ab Werk sicher, mit aktivierter WPA2-Verschlüsselung, WPA3 optional

Telefonanlage mit DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone

2 a/b-Ports zum Anschluss von analogen Telefonen, Anrufbeantworter und Fax

Unterstützt HD-Telefonie für ein natürliches Klangbild

Faxfunktion inkl. E-Mail-Weiterleitung (Fax-to-Mail)

Internettelefonie SIP-konform – Anmeldung von IP-Telefonen (LAN/WLAN) nach SIP-Standard

Telefonie-App (WLAN) für Apple iPhone und Google Android

Internet über Glasfaser (SFP) oder WAN-Port

2.5 Gbit/s WAN Port (optional LAN Port, umschaltbar)

WiFi 6 (WLAN AX) auf 2,4 und 5 Ghz gleichzeitig

4 x Gigabit-Anschluss (10/100/1000 Base-T) für Ethernetbasierte Geräte

2 x Anschlüsse für analoge Telefone, Fax und Anrufbeantworter

Integrierte DECT-Basisstation für bis zu 6 schnurlose Telefone

2 x USB 3.0-Anschlüsse für Drucker und Speicher im Netz

Abmessungen (B x T x H) 254 mm x 63 mm x 191 mm

Preislich liegt die FRITZ!Box 5590 Fiber bei rund 289 Euro.