AVM veröffentlicht neues Labor-Update für gleich drei FRITZ!Boxen

AVM hat für die FRITZ!Boxen 7530 (07.39-96345) sowie 7590 (07.39-96346) und für die 7590 AX (07.39-96347) ein neues Labor-Update des FRITZ!OS veröffentlicht. Neben zahlreichen Verbesserungen und beseitigten Fehlern finden sich auch neue Funktionen in der Beta-Firmware wieder. Hierzu zählt die Darstellung der WireGuard-Verbindungen auf einem eigenen Reiter. Außerdem gibt es einen neuen Einrichtungsassistent, der das Anlegen der genannten Verbindungen vereinfacht. Bei Dual-Stack-Anschlüssen mit Carrier-Grade-NAT findet keine Veröffentlichung der IPv4-Adresse zu MyFritzNet mehr statt. Die Auflösung der MyFritz-Adresse erfolgt immer zur IPv6-Adresse.

Des Weiteren sind Einstellungen der WLAN-Sendeleistung für den öffentlichen WLAN-Gastzugang wieder möglich. Dass die Seite "WLAN / Funkkanal" mit Safari unter MacOS beziehungsweise auf dem iOS sowie iPadOS nicht vollständig angezeigt wurde, ist mit dem neuen Update nun auch Geschichte. Ebenfalls ist die Bildanzeige für RSS-Feeds wieder zuverlässig. AVM hat zudem die Lautstärke der Sprache beim Sprachklingeln erhöht.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Fehlerhafte Anzeigen von Einstellungen der Kindersicherung in den Details von VPN-Benutzern sind nach der Installation der Labor-Version kein Thema mehr. Änderungen in den Detailseiten eines Netzwerkgerätes aktivierten fälschlicherweise die Sperre des Gerätes, was nun nicht mehr vorkommt. Zu den Anpassungen im Bereich Smarthome zählt, dass sich die Einstellung des Google-Kalenders nun über eine Schaltfläche aktualisieren lässt und dass Routinen via Vorlage aktiviert beziehungsweise deaktiviert werden können. Die fälschlich versendete Änderungsnotiz zur zusätzlichen Bestätigungsmöglichkeit hat AVM entfernt. Beim Aufruf des Links zum Labor-Feedback wird die FRITZ!OS-Version mit übermittelt.

Weitere Informationen und den Download der aktuellen Labor-Versionen des FRITZ!OS finden sich hier.