AVM veröffentlicht neues FRITZ!OS-Labor für die FRITZ!Box 6890 LTE

Bereits im Januar 2022 präsentierte das deutsche Unternehmen AVM mit einem Labor-OS der FRITZ!Box-Firmware eine erste Vorabversion des kommenden FRITZ!OS 7.50. Jetzt hat der Hersteller das FRITZ!OS 07.39-95589 für die FRITZ!Box 6890 LTE veröffentlicht und gewährt nun weiteren FRITZ!Box-Besitzern einen ersten Einblick in den nächsten großen Release der AVM-Firmware.

Neben zahlreichen Verbesserungen gibt es auch auf der FRITZ!Box 6890 LTE mit der Labor-Version neue Funktionen. Hierzu zählt unter anderem, dass WireGuard-VPN-Verbindungen nun unterstützt werden. Außerdem gibt es jetzt eine direkte Anbindung an MyFRITZ!Net über USP (TR-369) zur direkten Übermittlung von Parametern. Neu ist außerdem, dass in der Mesh-Betriebsart als Repeater nun Verbindungen mit mehreren WLAN-Bändern möglich sind. Außerdem können Rufumleitungen und Rufsperren auf "nicht im Telefonbuch" enthaltene Anrufer angewendet werden (Telefonbuch als Positivliste).

Zu den zahlreichen Verbesserungen zählt unter anderem, dass in der Bedienoberfläche nun eine Abbildung die unterschiedlichen VPN-Verbindungstypen verdeutlicht. Weitere FRITZ!Box-Produkte im Mesh werden im MyFRITZ!-Konto des Mesh Masters automatisch registriert. IPv4-VPN-Verbindungen (IPSec) können über IPv6 getunnelt werden, etwa zur Erreichbarkeit von FRITZ!Box-Produkten an DS-Lite-Anschlüssen (IPv6-Tunnel für IPv4, IPv4-in-IPv6). Die Unterstützung von IPv6 bei der Priorisierung von Netzwerkanwendungen und Priorisierung eines Heimnetzgerätes ist mit dem neuen Labor-Update ebenfalls mit an Bord. Zudem hat das Unternehmen die Interoperabilität gegenüber ADSL2+ und VDSL-Gegenstellen verbessert.

Zu den Änderungen gehört, dass beim Neuanlegen einer Portfreigabe die Anwendung "Emule" nicht mehr vorgesehen ist. Die vordefinierte Auswahl von DynDNS-Anbietern wurde durch eine allgemeine Einstellmöglichkeit ersetzt.

Eine komplette Übersicht aller Neuigkeiten und Veränderungen des experimentellen FRITZ!OS für die FRITZ!Box 6890 LTE findet sich hier.