Gute Vorzeichen: FRITZ!OS 7.50 wird es wohl auch für die FRITZ!Box 7490 geben

Bereits im April 2013 erfolgte die Markteinführung der FRITZ!Box 7490. Wie der Hersteller AVM jetzt bekanntgegeben hat, wird der mittlerweile fast 10 Jahre alte Router auch in Zukunft noch weitere Updates erhalten. Auf Twitter bestätigte das Unternehmen jetzt, dass die Entwicklung noch läuft und die Chancen sehr gut stehen, dass es definitiv noch eine Labor- beziehungsweise offizielle Version der FRITZ!OS-Firmware geben wird. Aktuell ist jedoch noch unklar, inwieweit dies möglich sein wird. Momentan ist das FRITZ!OS 7.29 für die FRITZ!Box 7490 erhältlich. Das nächste große Funktionsupdate kommt mit der Firmware 7.50. Wann dieses erscheint, ist momentan nicht bekannt.

Bereits im Januar 2022 veröffentlichte AVM eine Labor-Version und gab einen ersten Einblick in das FRITZ!OS 7.50. Die Betaversion enthält zahlreiche neue Funktionen in den Bereichen Telefonkomfort, VPN, WLAN Mesh und Smart Home. Unter anderem können Nutzer, die eine FRITZ!Box als Mesh Repeater verwenden, in Zukunft mit höheren Datendurchsätzen und einer verbesserten Stabilität rechnen. Mit der neuen Version lassen sich beide Bänder (2,4 und 5 GHz) für die Verbindung zwischen FRITZ!Box und Mesh Repeater nutzen. Auch im Smart Home gibt es neue Möglichkeiten. So wird es Vorlagen zu Aktionen für den WLAN-Gastzugang sowie den Anrufbeantworter und die Push-Mail-Funktion geben. Außerdem unterstützt die FRITZ!Box Fenstersensoren für die Erkennung geöffneter Fenster.

