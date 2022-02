MWC 2022: AVM präsentiert die FRITZ!Box 5590 Fiber

AVM präsentiert auf der MWC 2022 erstmal die FRITZ!Box 5590 Fiber. Besagter Router ist das neue Glasfaser-Flaggschiff des Herstellers und eignet sich dank SFP-Modul für alle gängigen Glasfaseranschlüsse. AVM verspricht Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde drahtlos per Wi-Fi 6 (4 x 4) und über einen 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss im Heimnetz. Außerdem sind zwei USB-3.0-Anschlüsse für Drucker und Speicher (NAS) mit an Bord. Die Herstellergarantie beläuft sich auf fünf Jahre. Zur unverbindlichen Preisempfehlung machte AVM bislang keine Angaben.

Außerdem zeigt das Unternehmen auf den MWC 2022 die FRITZ!Box 6690 Cable, die ebenfalls hohe Gigabit-Geschwindigkeiten bei geringer Latenz bieten soll. Darüber hinaus ist das Premium-Modell für den Kabelanschluss mit Wi-Fi 6 (4 x4) und 2,5-Gigabit-LAN ausgestattet.

Für alle DSL-Nutzer steht die FRITZ!Box 7590 AX bereit und bietet Supervectoring 35b und Wi-Fi 6. Mit der FRITZ!Box 4060 hat AVM einen Wi-Fi 6-fähigen Triband-WLAN-Router im Sortiment, der sowohl für den Anschluss an einem Glasfaser- als auch Kabelmodem geeignet ist. Neben dem WLAN Mesh und dem 2,5-Gigabit-WAN-Anschluss ist in dieser Produktkategorie der WLAN-Router DECT für die Nutzung von Smart-Home-Anwendungen und Telefonie mit an Bord. Mit der FRITZ!Box 6850 5G zeigt AVM einen All-in-One-Heimnetzrouter für den Einsatz in allen europäischen 5G-Netzen – standalone und non-standalone.

Außerdem zeigt AVM die beiden Mesh Repeater FRITZ!Repeater 6000 und 1200 AX sowie eine Vorschau auf das kommende FRITZ!OS 7.50.

Die wichtigsten Daten der FRITZ!Box 5590 Fiber im Überblick:

Für alle gängigen Glasfaseranschlüsse in Europa; mit bis zu 10 GBit/s: für GPON, AON, XG-PON, XGS-PON per SFP-Modul

4x4 Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit 5 GHz (2.400 MBit/s) und 2,4 GHz (1.200 MBit/s)

Telefonanlage für DECT-, IP- und analoge Telefone

Zwei USB 3.0-Anschlüsse für Drucker und Speicher (NAS)

FRITZ!OS mit Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Kostenlose Apps wie MyFRITZ!App, FRITZ!App Fon, FRITZ!App WLAN, FRITZ!App Smart Home und FRITZ!App TV ergänzen den Komfort

Automatische Updates für langanhaltende Sicherheit

Herstellergarantie: 5 Jahre

Verfügbar in Deutschland im Frühjahr 2022, Preis (UVP) folgt bei Marktstart

Zudem hat die FRITZ!Box 7590 ein neues Labor-Update erhalten. Wer sich kommende Woche nicht in Barcelona aufhält und trotzdem einen Blick auf das kommende FRITZ!OS 7.50 werfen will, kann sowohl mit der FRITZ!Box 7590 AX als auch mit der 7590 die Labor-Version des FRITZ!OS 7.39 ausprobieren. Neben zahlreichen Verbesserungen gibt es weitere Veränderungen zu entdecken, die einen ersten Eindruck des FRITZ!OS 7.50 erlauben.