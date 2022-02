Schnelles WLAN: D-Link präsentiert die neue EAGLE PRO AI Serie

D-Link hat das Mesh-System EAGLE PRO AI der Öffentlichkeit vorgestellt. Dieses besteht aktuell aus den Mesh-Systemlösungen M32 sowie M15, dem Smart Router R15 und dem Mesh Range Extender E15.

Die Geräte der neuen EAGLE PRO AI Reihe verfügen über Wi-Fi 6 und besitzen Datenraten von bis zu 3.200 Mbit/s (beim M32 im 2,4 GHz Bereich bis 800 Mbit/s sowie im 5 GHz Bereich bis 2.402 Mbit/s). Zudem sollen WLAN-Verbindungen bezüglich Verfügbarkeit, Leistung und Datenaufkommen automatisch optimiert werden. Endgeräte verbinden sich zum Beispiel stets mit dem am geringsten ausgelasteten WLAN-Funkkanal. Das smarte Netzwerk gewährt datenintensive Live-Anwendungen wie Gaming, IP-Telefonie oder Streaming den Vortritt. Der Mesh-Optimizer soll für ein stärkeres und stabiles Mesh-WLAN sorgen.

Die Einrichtung und Steuerung sämtlicher Geräte ist per Smartphone über die kostenlose EAGLE-PRO-AI-App möglich. Das Nutzungsverhalten lässt sich durch wöchentliche Berichte auswerten. Eltern können die Zugriffszeiten ihrer Kinder einsehen, Regeln festlegen sowie kritische Webseiten sperren. Der Router R15 sowie die Mesh-Systeme M32 und M15 sind zudem per Sprachbefehl via Google Assistant oder Amazon Alexa steuerbar.

Aufgrund der 2er- oder 3er-Sets kann das eigene WLAN mit den Mesh-Systemen M32 und M15 auf bis zu 370 m² oder 500 m² (M15) beziehungsweise 510 m² sowie 740 m² (M32) erweitert werden. Die Dualband-Fähigkeit 802.11AX sorgt für Geschwindigkeiten von bis zu 1,5 beziehungsweise 3,2 Gbit/s. Alternativ ist es möglich einen Smart-TV auch per Kabel anzuschließen.

Der neue D-Link Router R15 versorgt bis zu 128 Endgeräte auf bis zu 230 m² mit WLAN. BSS-Coloring soll die Reichweite des Funknetzes verbessern und richtet das Signal gezielt aus. Dadurch werden Interferenzen in "lauten" WLAN-Umgebungen laut eigenen Angaben reduziert. Vier simultane Streams (MU-MIMO), 1.024 QAM sowie die OFDMA-Technik optimieren die Netzwerkeffizienz, Geschwindigkeit und Reichweite.

Wem die Reichweite des vorhandenen WLANs nicht genug ist, kann mit dem Range Extender E15 nachhelfen. D-Link spricht von einer Reichweite von bis zu 230 m². Die LED-Anzeige lässt die aktuelle Signalstärke erkennen. Ein Gigabit-LAN-Anschluss ist ebenfalls vorhanden.

Die Mesh-Systemlösungen M15, R15 sowie E15 sind ab sofort im Handel erhältlich. Das Mesh-System M15 ist als 2er-Set für 152 Euro beziehungsweise als 3er-Set für 228 Euro verfügbar. Der Router R15 liegt bei rund 74 Euro. Für den Range Extender E15 werden 75 Euro fällig. Das Mesh-System M32 wird im Laufe des ersten Halbjahres 2022 erhältlich sein.