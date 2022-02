Gefälschte Netzwerkkarten von Intel bei namhaften deutschen Shops

Computerhardware-Fakes sind in der heutigen Zeit keine Seltenheit mehr. Unter anderem tauchten im vergangenen Jahr gefälschte Intel-CPUs in China auf. Selbst bei Server-Hardware ist man nicht vor vermeintlichen Manipulationen gefeit. Auch wenn Plagiate schon bei Amazon verkauft wurden, gehen die meisten Nutzer davon aus, dass es sich um Einzelfälle handelt und man wirklich sehr viel Pech haben muss, um bei einem großen Händler ein gefälschtes Produkt zu erhalten.

Das Unternehmen die.spezi@listen hat insgesamt vier Intel-Netzwerkkarten vom Typ I350-T bei unterschiedlichen Händlern erworben. Dabei stellt sich heraus, dass drei von den vier erhaltenen Karten eine Fälschung sind. Natürlich handelt es sich hierbei nur um eine Momentaufnahme, aus der sich keine allgemeinen Rückschlüsse ziehen lassen, doch Fakt ist, dass auch bei seriösen deutschen Händlern Fälschungen im Umlauf sind.

Sowohl Bechtle als auch CSV sowie Servertronic verschickten keine originalen Netzwerkkarten von Intel. Teilweise sind hier identische Plagiate im Umlauf, es scheint aber auch mehrere unterschiedliche Fälscher zu geben. Unter anderem fällt der Kühlkörper beim Original etwas größer aus. Aber auch fehlende Aufkleber des Intel- beziehungsweise QR-Logos ließen die Fälschungen auffliegen. Weitere Fotos, die das Original und die Fälschung im Vergleich zeigen, sind im Forum von ServeTheHome zu finden.

Insbesondere für den Otto-Normalverbraucher dürfte es äußert schwierig sein eine gefälschte Netzwerkkarte zu erkennen – zumal die Karten in der Regel problemlos funktionieren. Woher die Plagiate stammen und warum selbst große Distributoren diese an Händler verschicken ist unklar. Letztendlich müssten große Shops in der Lage sein, die Echtheit der erhaltenen Ware zu überprüfen. Andernfalls könnte es im Falle eines Defektes äußerst ärgerlich für den Kunden werden, wenn ihm die Herstellergarantie verwehrt wird, da er sich um eine Fälschung handelt.