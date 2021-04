Amazon veröffentlicht Mesh-Router Eero 6 jetzt auch in Deutschland

Mit dem Eero 6 präsentiert Amazon einen Mesh-Router mit Wi-Fi-Unterstützung (802.11ax). Des Weiteren lassen sich die Geräte als Zigbee-Hub verwenden. Dadurch ist es möglich die eigenen Smart-Home-Geräte zu vernetzen. Allerdings gilt zu beachten, dass der volle Funktionsumfang mit der Verwendung des Eero 6 bei manchen Produkten eingeschränkt sein kann. Hier hilft nur das Ausweichen auf eine passende Lösung des selben Herstellers, von dem auch das Smart-Home-Gerät stammt. Somit sollten sich interessierte Käufer im Vorfeld zunächst informieren, ob bei der Verwendung des Eero 6 mögliche Einschränkungen bestehen.

Besagter Mesh-Router ist bereits seit Herbst des vergangenen Jahres in den Vereinigten Staaten von Amerika erhältlich. Zudem gibt es eine Pro-Version, die vorerst jedoch nicht in Deutschland veröffentlicht wird. Ob und wann sich diese auch hierzulande bei Amazon bestellen lässt ist bis dato nicht bekannt. Während die Basis-Variante über einen Dual-Band-Modus verfügt, besitzt die Pro-Version zwei Tri-Band-Modi, was das zeitgleiche Senden über zwei 5-GHz-Bänder und ein 2,4-GHz-Band erlaubt.

Aber auch bei der Hardware ist der Eero 6 Pro überlegen. Hier kommt ein Quad-Core-Prozessor mit einer Geschwindigkeit von 1,6 GHz zum Einsatz, wohingegen die Non-Pro-Variante nur eine CPU mit 1,2 GHz besitzt. Auch der Arbeitsspeicher wurde im Pro verdoppelt und zählt insgesamt 1 GB. Beim Flash-Speicher unterscheiden sich die beiden Geräte jedoch nicht. Hier stehen 4 GB zur Verfügung.

Der Router selbst kann ab sofort bei Amazon für 149 Euro bestellt werden. Für den Router und zwei Signalverstärker (bis zu 460 m²) werden insgesamt 299 Euro fällig. Der Signalverstärker (bis zu 140 m²) allein liegt bei 109 Euro. Der Eero Pro kostet bei Amazon.com aktuell 229 US-Dollar. Im Doppelpack berechnet der Onlinehändler 399 US-Dollar.