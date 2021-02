AVM veröffentlicht neues FRITZ!OS für die FRITZ!Box 6660 Cable

AVM hat jetzt für die FRITZ!Box 6660 Cable (Test) die neue Version 7.24 seines Betriebssystems FRITZ!OS veröffentlicht. Wie sich der offiziellen Downloadseite der Firmware entnehmen lässt führt AVM mit dem Release eine Vielzahl von neuen Funktionen ein. Neben einer verbesserten WLAN-Sicherheit mit dem Verschlüsselungsstandard WPA3 können Gäste eines offenen WLAN-Hotspots nun die Daten verschlüsselt übertragen (OWE). Außerdem gibt es laut dem Hersteller mehr WLAN-Performance bei Mesh Steering und dem Mesh-Autokanal. Zudem lässt sich mit dem Update der Internetzugang für einzelne Geräte komfortabel aus- und wieder einschalten (Gerätesperre).

Des Weiteren soll sich das Übertragungstempo von VPN-Verbindungen fast verdreifacht haben. Mit der Version 7.24 bietet die FRITZ!Box 6660 Cable nun auch Telefonieren am Telekom-Anschluss durch Sprachverschlüsselung an. Ebenfalls sorgt die Aktualisierung für mehr Komfort bei Online-Telefonbüchern sowie dem Anrufbeantworter und der Faxfunktion. Das smarte Telefonbuch zeigt nun am FRITZ!Fon passende Vorschläge bereits während der Nummerneingabe an. Eine aufgebohrte Sprachauswahl für die gesamte Benutzeroberfläche und das FRITZ!Fon sowie eine Unterstützung für DVB-C (Sat>IP) Streaming ist zudem mit an Bord. Mit der Version 7.24 sind Besitzer der 6660 Cable nun auch in der Lage, die LED-Lampe FRITZ!DECT 500 sowie den Vierfach-Taster FRITZ!DECT 440 zu nutzen.

Zu den Verbesserungen beim Internet gehört unter anderem eine optimierte Stabilität bei Webkonferenz-Anwendungen. Die sporadischen Paketverluste bei bestimmten Onlinegames wie zum Beispiel Battlefield V soll mit der neuesten Aktualisierung ebenfalls der Vergangenheit angehören. Somit sollten gerade Gamer das neue Update unverzüglich einspielen. Auch die Sprachübertragung via SipGate Satellite und SipGate Browser ist wieder voll funktionsfähig.

Der Download und die Installation können über die Wartungsoberfläche der FRITZ!Box 6660 Cable vorgenommen werden.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen