AVM veröffentlicht neues Labor-Update für gleich zwei FRITZ!Boxen

Nachdem der deutsche Hersteller AVM bereits für die FRITZ!Box 7590 eine neue Labor-Version veröffentlicht hat, legt das Unternehmen jetzt nochmal nach und veröffentlicht eine aktualisierte Version sowohl für die FRITZ!Box 7590 als auch für die 7490. Unter anderem sorgt die neueste Aktualisierung dafür, dass die aktuellen Wetterinformationen in Zukunft auf dem FRITZ!Fon angezeigt werden. Ebenfalls hält ein neues Journal für empfangene und gesendete Fax-Nachrichten Einzug in die genannten Boxen.

Zudem steht eine Sendefunktion für SMS und ein neues Journal für empfangene und gesendete SMS (nur 68xx) bereit. Weitere Verbesserungen sind neben der Bevorzugung eines Netzwerkgerätes vor allen anderen auch eine Kennwort-Sichtbarkeit bei der Vergabe sowie bei der Eingabe.





Zudem können nun Internet-Telefonanrufe per Vorlage ausgelöst werden. Neu ist auch die Luftfeuchtigkeitsanzeige auf dem FRITZ!DECT 440, auf dem FRITZ!Fon und in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche (ab Firmware Update 5.10 für den FRITZ!DECT 440). An- und Ausschalten des WLAN-Gastzugangs per Tastendruck auf dem FRITZ!DECT 440 sowie die Anzeige des QR-Codes ist ebenfalls möglich. Des Weiteren kann das An- und Ausschalten des Anrufbeantworters per Tastendruck auf dem FRITZ!DECT 440 realisiert werden. Außerdem gibt es nun eine Vorlage für einen schnellen Wechsel der Farbeinstellung und der Helligkeit sowie der Rollladenposition.

Zu den Verbesserungen zählt neben der Verwaltung von Tickets in der Kindersicherung auch dass der Gerätestatus (aktiv/nicht aktiv) in der Geräteauswahl für Portfreigaben angezeigt wird. Die Darstellung der Portfreigaben-Übersicht auf Mobilgeräten ist ebenfalls verbessert worden. Auch ist es AVM gelungen die Robustheit von DNS over TLS (DoT) durch seltene Latenzmessungen zu erhöhen.

Eine komplette Übersicht aller Verbesserungen und neuer Features der aktualisierten Labor-Version für die FRITZ!Boxen 7590 und 7490 findet sich hier.

