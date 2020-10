FRITZ!Box 7590: Neue Laborversion sorgt für Anzeige der aktuellen Wetterdaten und mehr

AVM hat eine neue Laborversion seines FRITZ!OS für die FRITZ!Box 7590 veröffentlicht. Diese dürfte in erster Linie Besitzer eines FRITZ!Fon erfreuen. Mit dem Betriebssystem in der Version 07.24-82582 sind alle Nutzer in der Lage, sich aktuelle Wetterdaten auf dem AVM-Telefon anzeigen zu lassen. Damit die Wettervorhersagen auf dem Mobilgerät sichtbar sind, benötigt das FRITZ!Fon die aktuelle Firmware und es muss MyFRITZ! aktiv sein. Anschließend ist das Telefon in der Lage, anhand der Vorwahl der eigenen Rufnummer die entsprechenden Daten abzurufen. Im Bereich Smart Home bringt die neue Labor-Version eine Rolladen-Unterstützung mit. Ab sofort ist es möglich über die FRITZ!Box kompatible Jalousien anzusteuern.

Des Weiteren wurde die Verwaltung von Tickets in der Kindersicherung verbessert. Außerdem wird nun der Gerätestatus (aktiv/nicht aktiv) in der Geräteauswahl für Portfreigaben angezeigt. Die Darstellung der Portfreigaben-Übersicht auf Mobilgeräten ist optimiert worden. Eine Erweiterung der Zugangsprofil-Einstellungen in der Kindersicherung hält ebenfalls Einzug in die FRITZ!Box mit dem neuen Update. Zudem gibt es einige Verbesserungen an der mit dem FRITZ!OS 7.20 eingeführten DNS-over-TLS-(DoT)-Funktion. Die Robustheit ist sowohl bei ausfallenden oder nicht antwortenden Gegenstellen als auch bei seltenen Latenzmessungen mit der Laborversion erhöht. Ebenfalls hat AVM das Retry-Verhalten von DNS over TLS (DoT) optimiert.

Beim Thema WLAN ist unter anderem die Seite WLAN > Funkkanal überarbeitet sowie die Meldungen für WLAN unter SYSTEM / Ereignisse verbessert worden. In der Betriebsart Mesh Repeater werden in Zukunft bei der Auswahl des Mesh Masters nur WLAN-Funknetze mit sichtbaren Namen angezeigt. Bei Landeseinstellung Deutschland und automatisch vom Anbieter eingerichteter Rufnummer wird die darin enthaltene Ortskennzahl erkannt und in die Anschlusseinstellungen übernommen.

Eine komplette Übersicht aller Anpassungen und neuen Features der Laborversion für die FRITZ!Box 7590 findet sich hier.