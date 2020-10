Speedport Pro Plus: Der Premium-Router der Telekom für WiFi-6-WLAN

Die Deutsche Telekom hat jetzt den neuen Speedport Pro Plus der Öffentlichkeit präsentiert. Dieser verfügt über WiFi 6 sowie zwölf WLAN-Antennen. Dadurch erreicht das Gerät laut Angaben des Unternehmens Geschwindigkeiten von bis zu 9.700 MBit/s. Außerdem soll der Speedport Pro Plus in Umgebungen mit einer hohen Dichte an WLAN-Netzen – wie zum Beispiel in Mehrfamilienhäusern – einen störungsfreien Betrieb gewährleisten, auch wenn viele Geräte parallel im WLAN aktiv sind. Zudem werden mehrere zeitgleiche Streams vom Telekomdienst MagentaTV in 4K/UHD unterstützt. Eine entsprechende Bandbreite wird hier natürlich vorausgesetzt.

Aufgrund der Mesh-WLAN-Technologie soll der Router für ein durchgängiges WLAN-Signal in allen Räumen sorgen. Die MeinMagenta-App unterstützt Telekom-Kunden dabei, ihr Heimnetz mit den Geräten aufzubauen und zu optimieren. Noch leistungsfähiger soll der Speedport Pro Plus durch die Vereinigung von Festnetz- und Mobilfunk-Technologie werden. Über die buchbare Hybrid-LTE-Option des Unternehmens kann das LTE-Netz verwendet werden. Das Hybrid-LTE-Backup des Speedport Pro Plus sorgt für eine verbesserte Ausfallsicherheit. Auch die Vorabnutzung über LTE zum Telefonieren und Surfen vor Bereitstellung des Festnetzanschlusses scheint kein Problem darzustellen. Eine WPA3-Verschlüsselung ist ebenfalls mit an Bord.

Der Speedport Pro Plus ist ab dem 15. Oktober 2020 online zu einem Preis von rund 390 Euro oder für monatlich 9,70 Euro im Endgeräte-Servicepaket Plus erhältlich. Im Endgeräte-Servicepaket Plus ist das Magenta SmartHome Pro ohne Aufpreis inklusive. Dies gilt ebenfalls für alle Kunden, die derzeit ein Vorgängermodell mit dem Endgeräte-Servicepaket nutzen.

Mit dem neuen Speedport können in Zukunft Lampen, Heizung und Sicherheitskameras über die Funkstandards WLAN, DECT ULE und ZigBee gesteuert werden. Die Erweiterung auf die Funkstandards HomeMatic IP und Schellenberg ist über einen Funkstick möglich. Bei einem Defekt des Routers verspricht die Telekom ihren Kunden im Endgeräte-Servicepaket Plus in der Regel bereits am nächsten Werktag ein Ersatzgerät.

Zusätzlich gilt ab dem 15. Oktober 2020 für alle angeschlossenen Endgeräte-Servicepaket-Verträge für den Speedport Pro ein reduzierter monatlicher Preis von 7,75 Euro.