Bugfixes und mehr: FRITZ!OS 7.21 für die FRITZ!Box 7590 veröffentlicht

Nachdem bereits die FRITZ!Box 6591 Cable das FRITZ!OS in der Version 7.21 erhalten hat, lässt sich jetzt auch die FRITZ!Box 7590 auf besagtes Betriebssystem aktualisieren. Somit können in Zukunft auch mit der 7590 alle Annehmlichkeiten der Version 7.20 genutzt werden. Hier hält unter anderem eine Gerätesperre zum einfachen Aus- und wieder Einschalten des Internetzugangs für einzelne Geräte in der Kindersicherung Einzug in das OS.

Außerdem werden bei aktiver Kindersicherung die Einstellungen sowie die Ticketeingabe beim Aufruf der Benutzeroberfläche (fritz.box) angezeigt. Zudem ist die Unterstützung der verschlüsselten Auflösung von Domain-Namen zu IP-Adressen (DNS over TLS) als neues Feature vorhanden. Eine vereinfachte Einrichtung für den 1&1-Anschluss ohne 1&1 Start-Code-Eingabe ist ebenfalls mit an Bord. Standardmäßig wird jetzt das Protokoll SMBv3/v2 der Windows Netzlaufwerkfunktion unterstützt, SMBv1 kann aber weiterhin optional genutzt werden.

Neben den bereits bekannten Neuerungen der 7.20 bietet die 7.21 für die FRITZ!Box 7590 zudem noch einige weitere Veränderungen. So wurde behoben, dass der bidirektionale Datentransfer zwischen DSL und WLAN nicht mehr zu gering ausfällt. Auch beim Thema WLAN gab es einige Bugfixes. Unter anderem wurde das Infoblatt mit Zugangsdaten zum WLAN-Gastzugang korrigiert. Außerdem konnte in der Betriebsart "Mesh Repeater" die Verbindung über 5 GHz zum Mesh Master sporadisch verloren gehen. Dies soll mit der neuesten Aktualisierung nun Geschichte sein.

Aber auch beim Thema Sicherheit dreht AVM an den Stellschrauben. Sobald das Update installiert ist, können nur noch Kennwörter ausgewählt werden, die mindestens mit der Stärke "Mittel" vom deutschen Hersteller bewertet werden. Allerdings sollte gerade bei einem Router immer ein "starkes" Passwort mit Groß- sowie Kleinbuchstaben und Sonderzeichen gewählt werden.