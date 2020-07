AVM veröffentlicht LED-Lampe FRITZ!DECT 500 und Vierfach-Taster FRITZ!DECT 440

AVM hat jetzt zwei neue FRITZ!-Produkte für das smarte Zuhause veröffentlicht: Zum einen die intelligente LED-Lampe FRITZ!DECT 500 und zum anderen den Vierfach-Taster FRITZ!DECT 440 mit Display. Die FRITZ!DECT 500 bietet weißes und farbiges Licht. Die Steuerung erfolgt entweder durch die FRITZ!App Smart Home, die beiden Taster FRITZ!DECT 400 und 440, das FRITZ!Fon oder die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche. Außerdem unterstützt die Lampe den Smart-Home-Standard DECT ULE. Zudem kann die Helligkeit stufenlos gedimmt werden. Des Weiteren ist die LED-Lampe für die weit verbreiteten E27-Fassungen geeignet. Voraussetzung für die Nutzung ist eine FRITZ!Box mit dem FRITZ!OS in der Version 7.20 oder höher.

Der Vierfach-Taster FRITZ!DECT 440 wurde in einem weißen Design gehalten und mit einem E-Paper-Display ausgestattet. Der Tastet bietet diverse Schaltmöglichkeiten für die FRITZ!DECT-Produkte und dient als externer Temperatursensor, der in Kombination mit dem Heizkörperregler von FRITZ! verwendet werden kann. Nutzer sind außerdem in der Lage, verschiedene Smart-Home-Geräte von FRITZ! einzeln oder in Gruppen zu schalten sowie Vorlagen zu nutzen. Der FRITZ!DECT 440 kann über DECT-ULE-Funk an jede FRITZ!Box mit DECT-Basis angebunden werden.

Der AVM-Taster ist mit den Steckdosen FRITZ!DECT 200 und FRITZ!DECT 210 sowie dem Heizkörperregler FRITZ!DECT 301 und der neuen LED-Lampe FRITZ!DECT 500 kompatibel. Die Dimmfunktion der neuen smarten Leuchte aus dem Hause AVM lässt sich ebenfalls mit dem Taster nutzen. Über die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche werden die gewünschten Smart-Home-Geräte eingerichtet und dem Taster zugewiesen.

Sowohl die LED-Lampe FRITZ!DECT 500 als auch der Vierfach-Taster FRITZ!DECT 440 sind ab sofort im Handel erhältlich. Die smarte Leuchte liegt bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 39 Euro. Für den Taster FRITZ!DECT 440 werden 59 Euro fällig.