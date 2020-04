Neues Labor-Update für die FRITZ!Box 6590 Cable und 6490 Cable

Das deutsche Unternehmen AVM hat eine neue Labor-Version des FRITZ!OS für die FRITZ!Boxen 6590 Cable (Version 07.19-77171) und 6490 Cable (Version 07.19-77169) veröffentlicht. Wer bereits eine Labor-Version von AVM installiert hat, kann sich die Aktualisierung direkt über das Interface der FRITZ!Box herunterladen.

Laut dem Unternehmen sind die Leistungsmerkmale der aktuellen Laborversionen unter anderem WE/Enhanced Open (Opportunistic Wireless Encryption), was eine verschlüsselte Verbindung am WLAN-Gastzugang (öffentlicher WLAN-Hotspot) ermöglicht. Das erweiterte Mesh-Steering soll die WLAN-Leistung mobiler Geräte verbessern. Ebenfalls werden nun die SMB-Versionen SMBv2 und v3 unterstützt. Des Weiteren zeigt das smarte Telefonbuch passende Vorschläge bereits während der Nummerneingabe an. Außerdem werden Online-Telefonbücher von Apple (iCloud), Telekom (MagentaCLOUD) und von CardDAV-Anbietern supportet. Zudem ist eine verschlüsselte Telefonie möglich.

Darüber hinaus ist die Übertragungsgeschwindigkeit von VPN-Verbindungen laut Angaben von AVM deutlich verbessert worden und es ist möglich, Domain-Namen via DNS over TLS verschlüsselt aufzulösen. Für 1&1-Kunden können die Zugangsdaten nun automatisch ermittelt werden. Die Darstellung von DSL-/Fiber-/Kabel-Informationen in der Benutzeroberfläche wurde ebenfalls optimiert. Zudem hat AVM die Kindersicherung um eine Gerätesperre erweitert, die zum schnellen Aus- und Einschalten des Internetzugangs für einzelne Geräte genutzt werden kann. Alle weiteren Verbesserungen lassen sich hier nachlesen.

Wann AVM ein offizielles Update des FRITZ!OS veröffentlichen wird ist bis dato nicht bekannt. Momentan ist auf der FRITZ!Box 6490 Cable die Version 7.12 die aktuellste. Allerdings stammt besagte Version aus dem Jahr 2019, somit ist davon auszugehen, dass in naher Zukunft mit einem entsprechenden Update gerechnet werden kann.