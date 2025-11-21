Werbung
Aktuell bietet Seasonic zwei Modelle seiner Prime-Fanless-TX- sowie ebenfalls zwei der Prime-Fanless-PX-Serie und ein passiv gekühltes Prime Titan an. Alle sind nach Titanium bzw. Titanium Plus spezifiziert und haben eine Ausgangsleistung von 450 bis 700 W. Allesamt sind diese vollmodulare Netzteile im ATX-Format (170 × 150 × 86 mm).
Laut einem Video der Kollegen von Cowcotland arbeitet Seasonic nun an einer weiteren Variante mit einer Ausgangsleistung von 1.000 W. Hinsichtlich der Effizienz soll das Netzteil als 80 PLUS Titanium ausgelegt werden. Mit der Ausgangsleistung von 1.000 W spielt das Prime Fanless TX-1000 (so der vermeintliche Modellname) im Bereich des Cooler Master X Silent Edge Platinum mit 1.100 W.
Üblicherweise nennt Seasonic eine MTBF von 100.000 Stunden und gibt eine Garantie von 12 Jahren. Zum Angebot gehören alle notwendigen Kabel für Mainboard, Prozessor, Grafikkarte und Laufwerke.
Die CES Anfang Januar in Las Vegas wäre ein denkbarer Termin für Seasonic, ein passiv gekühltes Netzteil mit 1.000 W vorzustellen.
|Seasonic Prime Fanless TX-700 700W ATX 2.53
|249,60 Euro
|254,90 Euro
|Ab 243,85 EUR