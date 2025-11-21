News
Prime Fanless TX-1000

Seasonic arbeitet an stärkerem Passiv-Netzteil

Seasonic arbeitet an stärkerem Passiv-Netzteil
Aktuell bietet Seasonic zwei Modelle seiner Prime-Fanless-TX- sowie ebenfalls zwei der Prime-Fanless-PX-Serie und ein passiv gekühltes Prime Titan an. Alle sind nach Titanium bzw. Titanium Plus spezifiziert und haben eine Ausgangsleistung von 450 bis 700 W. Allesamt sind diese vollmodulare Netzteile im ATX-Format (170 × 150 × 86 mm).

Laut einem Video der Kollegen von Cowcotland arbeitet Seasonic nun an einer weiteren Variante mit einer Ausgangsleistung von 1.000 W. Hinsichtlich der Effizienz soll das Netzteil als 80 PLUS Titanium ausgelegt werden. Mit der Ausgangsleistung von 1.000 W spielt das Prime Fanless TX-1000 (so der vermeintliche Modellname) im Bereich des Cooler Master X Silent Edge Platinum mit 1.100 W.

Üblicherweise nennt Seasonic eine MTBF von 100.000 Stunden und gibt eine Garantie von 12 Jahren. Zum Angebot gehören alle notwendigen Kabel für Mainboard, Prozessor, Grafikkarte und Laufwerke.

Die CES Anfang Januar in Las Vegas wäre ein denkbarer Termin für Seasonic, ein passiv gekühltes Netzteil mit 1.000 W vorzustellen.

Preise und Verfügbarkeit
Seasonic Prime Fanless TX-700 700W ATX 2.53
249,60 Euro 254,90 Euro Ab 243,85 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Seasonic Prime Fanless TX-700 700W ATX 2.53
Verfügbar 243,85 EUR
Verfügbar 249,59 EUR
Lagernd 249,60 EUR
Lagernd 249,60 EUR
Lagernd 249,90 EUR
Verfügbar 250,22 EUR
Lagernd 251,59 EUR
Verfügbar 253,31 EUR

